E-Distribuzione di Enel spiega il perché della non sospensione dei lavori a Capannori

lunedì, 16 marzo 2020, 10:08

E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, informa che in questo periodo particolare l'azienda effettua interventi con interruzioni programmate del servizio elettrico soltanto se urgenti e strettamente necessari. Nel caso specifico, si trattava di un lavoro importante per la manutenzione e il potenziamento degli impianti che forniscono alimentazione elettrica alla frazione di Paganico nel territorio comunale di Capannori. Per il tipo di operazioni da svolgere, funzionali anche alla posa della fibra ottica, inizialmente risultava difficile spostare il lavoro a data da destinarsi; tuttavia, dopo aver effettuato tutte le verifiche tecniche, i tecnici dell'azienda elettrica hanno individuato una soluzione provvisoria e sono riusciti ad accogliere le richieste dei cittadini e del sindaco di Capannori Luca Menesini, che E-Distribuzione ringrazia per la collaborazione. Il lavoro sarà quindi eseguito in futuro e sarà cura dell'azienda comunicare la nuova data non appena la situazione lo consentirà. E-Distribuzione, che attraverso i canali dedicati è sempre a disposizione dei clienti per tutti i chiarimenti del caso, ricorda che ogni attività aziendale è volta ad assicurare la continuità del servizio elettrico.

