"Emergenza scuola: diamo un segnale immediato alle famiglie toscane"

venerdì, 6 marzo 2020, 10:10

Francesco Colucci di Riformisti Italiani e Italia Viva: "La chiusura di tutte le scuole sta creando serie problemi alle famiglie anche in Toscana. Noi Riformisti Toscani a sostegno di Italia Viva chiediamo di dare un immediato segnale di supporto a queste famiglie. La Regione Toscana, dia immediatamente a tutte le scuole toscane un contributo a fondo perduto pari a 200 euro per ogni studente iscritto e che frequenta regolarmente le lezioni. Le scuole provvederanno a distribuire alle famiglie 200 euro per ogni studente, come parziale rimborso delle spese impreviste generate dalla chiusura delle scuole. Sono circa cinquecentomila i frequentatori delle scuole della Toscana da 0 a 16 anni e un contributo a fondo perduto di 200 euro fa una spesa certamente sostenibile dalla Regione, con possibilità di chiedere un rimborso successivo del Governo, che sembra intenzionato a seguire questa strada. Questo finanziamento straordinario alle scuole Toscane è auspicabile che diventi operativo prima che termini il blocco delle lezioni affinché il segnale di attenzione sia forte e chiaro".