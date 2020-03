Fabrizio Barsotti compie gli anni, gli auguri della Gazzetta

Altre notizie brevi

lunedì, 30 marzo 2020, 14:26

Ferrara, senatore M5s e le misure di sostegno per cittadini della provincia di Lucca: Il Governo Conte, attraverso la protezione civile, ha assegnato ai comuni 400 milioni di euro per far fronte alle esigenze alimentari delle famiglie più bisognose.

lunedì, 30 marzo 2020, 14:25

Domani, 31 marzo, bandiere a mezz'asta a Palazzo Ducale per le vittime causate dal Coronavirus. Anche la Provincia di Lucca, infatti, aderisce all'iniziativa promossa dall'UPI (Unione delle Province italiane) e dall'Anci (Associazione nazionale comuni italiani) che, a loro volta, hanno raccolto l'invito di alcuni sindaci del bergamasco e del presidente...

lunedì, 30 marzo 2020, 11:27

In risposta all’urgente bisogno di presidi di sicurezza adeguati agli operatori sanitari impegnati in prima linea a fronteggiare l’emergenza Covid19, Essity – azienda leader nei settori dell’igiene e della salute nota per i suoi brand TENA, Nuvenia, Tempo, Tork, Demak’Up, Libero, Leukoplast, Jobst e Actimove – annuncia la donazione di...

lunedì, 30 marzo 2020, 10:19

Il consigliere comunale di Lega Salvini premier Bruno Zappia interviene sull'attuale emergenza Coronavirus a Capannori: Gran parte dei cittadini si trova senza una fonte di reddito e senza una prospettiva di lavoro. I provvedimenti adottati dal governo e da questa amministrazione tardano a venire e non portano alcuna soluzione fino...

domenica, 29 marzo 2020, 21:41

Il partito democratico di Capannori, apprezza e condivide le misure stanziate ieri dal governo nazionale e destinate ai Comuni:

domenica, 29 marzo 2020, 21:39

La biblioteca civica Agorà aderisce all' attivazione dei prestiti online. Per accedere al servizio occorre attivare il proprio account inviando l' email abiblio@comune.lucca.it ( nome, cognome e data di nascita). Si possono scaricare Ebook, leggere giornali, vedere film oppure ascoltare audiolibri.Il servizio, aperto 24 ore 24, si attiva sulla piattaforma...

domenica, 29 marzo 2020, 15:02

Il Rotary Club di Lucca, dopo essere intervenuto per il potenziamento delle attrezzature sanitarie del Reparto di Terapia Intensiva dell'Ospedale San Luca*, ha proceduto anche all'acquisto di n. 150 visiere protettive in PVC destinate ai medici di continuità (ex guardie mediche) operanti nei comuni della nostra provincia.

domenica, 29 marzo 2020, 14:03

Chi ci pensa ai senzatetto in un momento così difficile e delicato? Chi si occupa delle persone più fragili, sole e indifese? Il Comune di Lucca. Da lunedì 30 ( con orario 9-16) " nessuno viene lasciato solo e nessuno resterà indietro" perché grazie all' associazione Onda Espressiva, Croce Verde...

sabato, 28 marzo 2020, 17:59

"Con la speranza che, alla fine, non vengano tutti utilizzati - afferma Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega - riteniamo sia, però, molto utile conoscere il reale numero dei posti letto in terapia intensiva previsti per contrastare l’emergenza.

sabato, 28 marzo 2020, 17:47

In un momento così delicato e difficile come quello legato all' emergenza Covid-19, la cultura non si ferma. Il Teatro del Giglio ha pensato bene a come affrontare la situazione. Attraverso un modo del tutto creativo propone Parole per Pensare.