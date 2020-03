FdI: "Dalle Fondazioni bancarie solo 165 mila euro per dotazioni sanitarie"

domenica, 15 marzo 2020, 15:28

"Abbiamo appreso nei giorni scorsi che le fondazioni bancarie lucchesi (Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e Fondazione Banca del Monte di Lucca) metteranno a disposizione dell'Asl Toscana Nord-Ovest 165 mila euro, al fine di acquistare le dotazioni sanitarie necessarie a far fronte all'emergenza dovuta ai crescenti casi di contagio di coronavirus. Siamo rimasti stupiti nel leggere tale cifra, poiché con 30 milioni a disposizione da investire sul territorio, riteniamo sia una cifra davvero esigua per far fronte ad un' emergenza estrema come quella che stiamo vivendo. Basti ricordare alcuni dei finanziamenti fatti dalle suddette fondazioni, ad esempio i milioni destinati alla ex Manifattura Tabacchi (circa 12 milioni di euro), all'azienda Kedrion del gruppo Marcucci e ancora i finanziamenti al Campus universitario lucchese (un milione e mezzo di euro all'anno per un totale di 6 milioni di euro). Ci saremmo aspettati, visti i precedenti, ingenti finanziamenti pervenuti dalle suddette fondazioni bancarie, che in una situazione come questa fosse stato impegnato un maggior quantitativo di denaro, considerando anche che attualmente quello che manca sono proprio le dotazioni sanitarie di base, come ad esempio le mascherine". Così, in una nota, Fratelli d'Italia Lucca.