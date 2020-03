Fino a cinque e-book gratuiti per 15 giorni grazie all'iniziativa della biblioteca Agorà di Lucca

lunedì, 16 marzo 2020, 17:27

Cosa fare durante queste settimane di emergenza coronavirus stando in casa? Un buon passatempo potrebbe essere quello di leggere i libri che, magari, abbiamo comprato o ci hanno regalato e che, presi dai vari impegni quotidiani, non siamo mai riusciti a iniziare. Ma per chi non ha una scorta di letture a casa, la biblioteca Agorà, nonostante sia chiusa, come deciso dal decreto 8 marzo, ha lasciato attivo il servizio degli ebook dal catalogo on line www.bibliolucca.it per scegliere nella sezione "Biblioteca Digitale" il libro che più interessa.

Come spiegato sulla pagina Facebook della biblioteca Agorà per scaricare gratuitamente gli e-book (è possibile prenderne fino a cinque per 15 giorni) basta essere iscritti a una delle biblioteche della provincia di Lucca, e avere un dispositivo (smartphone, tablet, e-reader o computer).

Per chi non fosse ancora iscritto a una biblioteca della provincia è possibile tuttora fare l'iscrizione scaricando e riempiendo il modulo che si trova sulla pagina facebook della Biblioteca Agorà Lucca e inviandolo insieme a un documento d'identità a biblio@comune.lucca.it.

Barbara Ghiselli