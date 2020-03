Gazebo del M5s Lucca in piazza San Cristoforo

Altre notizie brevi

venerdì, 6 marzo 2020, 19:57

Questa sera è stata emessa una ordinanza di abbattimento di un esemplare faggio rosso (Fagus sylvatica Purpurea) presente nell'arboreto dell'Orto Botanico di Lucca. Da recenti indagini con il metodo VTA condotte dal prof. Fabrizio Cinelli dell'Università di Pisa è emerso come l'albero, malato in modo irrecuperabile da anni, e affetto...

venerdì, 6 marzo 2020, 18:32

La comunità Pastorale Porcari-Rughi-Padule esprime per voce del Parroco don Americo Marsili tutta la vicinanza al cittadino, ed alla sua famiglia, posto in quarantena in seguito al contatto che lo stesso ha avuto con soggetto positivo al coronavirus.

venerdì, 6 marzo 2020, 18:20

L'assessore alla cultura, turismo e sport Stefano Ragghianti scrive al Ministro dei Beni Culturali Dario Franceschini per esprimere apprezzamento per il decreto legge 2 marzo 2020 n. 9 “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica COVID-19” ma anche per evidenziare l'assenza di riferimenti specifici alle...

venerdì, 6 marzo 2020, 18:04

Misure di sostegno trasversale alle cooperative di tutti i comparti, garantire la continuità di reddito ai lavoratori e alle cooperative grazie a misure risarcitorie per danni accertati, cassa integrazione in deroga con strumentazione più flessibile, sospensione dei pagamenti di tasse e contributi previdenziali, sospensione del pagamento rate dei mutui e...

venerdì, 6 marzo 2020, 17:30

Acque SpA sta monitorando la situazione legata ai casi di Coronavirus attualmente noti in Italia nonché ponendo in essere tutte le misure precauzionali indicate dai vari Enti per la tutela dei propri lavoratori. "A tal fine - dichiara l'amministratore delegato - Vi richiediamo di rispettare con la massima scrupolosità tutte...

venerdì, 6 marzo 2020, 17:18

“Non è possibile interrompere servizi come quello bibliotecario, ma a causa dell’emergenza Coronavirus gli accessi da parte degli utenti devono essere contingentati e flussi regolati”.

venerdì, 6 marzo 2020, 17:06

"Riteniamo che possa essere pienamente fondata - afferma Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega - la forte preoccupazione espressa dagli infermieri che lavorano presso la cittadella sanitaria del Campo di Marte a Lucca(temiamo, però, che tale problematica possa investire anche altri loro colleghi in servizio nei diversi ospedali...

venerdì, 6 marzo 2020, 16:41

Per causa di forza maggiore, in ottemperanza al decreto emesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 2020, la sesta edizione di Lucca Teatro Festival – Che cosa sono le nuvole? – in programma dal 26 febbraio al 31 marzo 2020, è rimandata.

venerdì, 6 marzo 2020, 14:02

Si informa che, a seguito delle disposizioni emanate per il contrasto alla diffusione del Coronavirus, è sospesa “Mutatas Dicere Formas” - Lettura delle Metamorfosi di Ovidio nella traduzione di Vittorio Sermonti, organizzata dall’Associazione culturale Amici del Machiavelli, dalla Biblioteca Statale di Lucca, dal Centro di Cultura di Lucca dell’Università Cattolica...

venerdì, 6 marzo 2020, 14:01

Il Comune di Montecarlo, visto il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 marzo, ha disposto la sospensione di tutte le attività previste per il Teatro dei Rassicurati fino al 3 aprile. Il Comune e la Fondazione Toscana Spettacolo onlus, che gestisce il teatro insieme all’amministrazione, proveranno a...