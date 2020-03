I Gruppi di maggioranza di Capannori: “Massimo impegno per contenere l’infezione“

martedì, 10 marzo 2020, 18:32

I Gruppi di maggioranza di Capannori: “Bene ha fatto la Presidente Biagini d’intesa col Sindaco Menesini, a rinviare il Consiglio Comunale già convocato per domani 11 marzo alle ore 18,00 poiché ormai siamo in stato di emergenza e l’obiettivo primario è ora quello di tutelare la salute pubblica, garantendo a tutti le necessarie cure come indicato da uno dei principi cardine del Servizio Sanitario Nazionale, al quale va il nostro plauso e la nostra riconoscenza per quanto sta prodigandosi in questo difficile momento. Un grazie particolare dunque agli Operatori della Sanità tutti, dai Medici, agli Infermieri, agli Operatori Socio-Sanitari, ai Tecnici, che stanno facendo l’impossibile con spirito di sacrificio ed elevata professionalità per arginare l’infezione. Pertanto anche le Istituzioni locali sono chiamate a dare l’esempio, applicando puntualmente e prudenzialmente le disposizioni emanate dal Governo con la sospensione ed il rinvio di tutte le attività anche dei propri Organi di governo, ad eccezione ovviamente di quelle urgenti ed indifferibili e/o legate al contenimento del virus. L’obiettivo categorico da conseguire, senza tentennamenti di sorta, è quello di rallentare la diffusione dell’infezione pur con gli inevitabili sacrifici da parte di tutti, proprio per garantire adeguate cure sanitarie a tutti coloro che ne hanno e ne avranno bisogno, poi penseremo a rilanciare e sostenere in modo consistente tutte le attività produttive e commerciali pesantemente colpite dalle restrizioni in vigore. Lo faremo sicuramente anche come Amministrazione Comunale di Capannori, nei limiti delle nostre possibilità. Insieme vinceremo la battaglia, ne siamo certi. Infine rinnoviamo l’invito al Sindaco, ad informare periodicamente la Conferenza dei Capigruppo quale organismo rappresentativo dell’intero Consiglio Comunale, in merito alla situazione dell’infezione nell’area della Piana, come già avvenuto proficuamente ieri 9 marzo dietro nostra richiesta".