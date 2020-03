I servizi Informagiovani e Informadonna del Comune di Lucca fino al 4 aprile saranno chiusi al pubblico, ma gli sportelli saranno comunque raggiungibili o per mail o telefonicamente

lunedì, 16 marzo 2020, 14:11

I servizi Informagiovani e Informadonna del Comune di Lucca fino al 4 aprile saranno chiusi al pubblico, ma gli sportelli saranno comunque raggiungibili o per mail o telefonicamente al 0583442319 nei seguenti orari: lunedi, mercoledi, venerdi orario 9-14 martedì e giovedi orario 14-19 sabato orario 10-13 Eccezionalmente in queste tre settimane l'informagiovani sarà raggiungibile telefonicamente anche il martedì e il giovedi mattina dalle 9 alle 14 per garantire agli utenti una copertura oraria il più possibile estesa.

Tutte le mattine dal lunedì al sabato un operatore sarà a disposizione. Su facebook e telegram le notizie e gli aggiornamenti continuano come sempre.