Il sindaco ha ricevuto la giovane giocatrice della 'Pallavolo Nottolini' Sara Zarattini convocata per uno stage con la Nazionale Juniores

martedì, 3 marzo 2020, 16:06

Il sindaco Luca Menesini ha ricevuto oggi (martedì) in Comune Sara Zarattini, 14 anni, la giocatrice della 'Pallavolo Nottolini' di Capannori, selezionata per uno stage con la Nazionale Juniores che ha frequentato nel gennaio scorso al centro 'Pavesi' di Milano. La giovane atleta che gioca nella Pallavolo Nottolini da tre anni nelle squadre Under 16 e Prima Divisione e talvolta anche nella Prima Squadra che milita in B1 è stata notata per le sue qualità fisiche ed atletiche e quindi convocata per l'importante esperienza con la Nazionale Juniores. Presente all'incontro con il primo cittadino anche il vice presidente della 'Pallavolo Nottolini' Enrico Bertini.

Il sindaco si è congratulato con la giovane atleta per l'importante riconoscimento ottenuto e le ha fatto un 'in bocca al lupo' per la sua carriera sportiva.