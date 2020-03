Il socialista Martinelli per il post-Coronavirus: "Cambiare la Costituzione"

martedì, 24 marzo 2020, 16:47

Riceviamo e pubblichiamo questa breve considerazione di Gabriele Martinelli, socialista di Lucca, in merito al da farsi dopo l'emergenza Coronavirus.

"Quando finirà questa emergenza bisognerà mettere mano ad una riforma del titolo V della Costituzione. Bisogna fare chiarezza sulla divisione dei poteri fra Stato e Regioni. Lo spettacolo offerto in queste settimane da questo punto di vista è inaccettabile. Non è possibile che ogni potere si faccia una norma, diversa da quella del vicino ed in contrasto con quanto stabilito dal potere centrale. Il decentramento è una bella cosa in tempo di pace ma non in guerra. Bisogna apportare correttivi istituzionali che chiariscono meglio la divisione dei poteri quantomeno nelle emergenze. Altro che numero dei parlamentari... "