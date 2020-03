La Confartigianato Imprese Lucca informa sulle misure credizie per il Codiv-19

venerdì, 20 marzo 2020, 17:23

Queste sono le misure a sostegno della liquidità delle imprese hanno subito un calo del fatturato per cause direttamente o indirettamente correlate al Coronavirus

ARTIGIANCREDITO

Sono operativi i recenti provvedimenti della Regione Toscana su Sezione Speciale al Fondo Centrale di Garanzia, Voucher Garanzia (fino a 5.000 euro di rimborso alle aziende per il costo della garanzia sostenuto), Garanzia Toscana, gestita da Toscana Muove (Rti tra Artigiancredito, Fidi Toscana ed Artigiancassa), garanzia gratuita rivolta alle aziende che temporaneamente risultano penalizzate nei loro indicatori ed inammissibili alla garanzia del Fondo Centrale. Siamo inoltre operativi da pochi giorni, con un primo plafond di 10 milioni di euro nella concessione diretta di piccoli prestiti a Micro Imprese (fino a 10 dipendente e fino a 2mln. di euro di fatturato) da 5mila a 25mila euro con durata da 36 a 60 mesi.

ARTIGIANCASSA

Sportello emergenza

A seguito dell'emergenza Coronavirus e delle conseguenti misure restrittive imposte alla popolazione, Artigiancassa in sinergia con Confartigianato ha individuato delle nuove modalità di consulenza per supportare le micro e piccole imprese in difficoltà in tutto il territorio nazionale.

I finanziamenti concessi attraverso gli sportelli Artigiancassa (recarsi presso i nostri uffici) saranno concessi con preammortamento fino a 6 mesi nei quali si pagheranno solo gli interessi sulle rate.

SOSTEGNO ALLE PMI

Le PMI potranno avvalersi di misure di sostegno finanziario dello Stato, fino al 33% dei prestiti erogati:

- per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;

- per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;

- per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020.

FONDO DI GARANZIA CENTRALE PMI

Il decreto prevede che per la durata di 9 mesi la garanzia del Fondo è gratuita, quindi è sospeso l’obbligo di versare le commissioni per l’accesso al Fondo. L’importo massimo garantito per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina Ue, a 5 milioni di euro.

SUPPORTO ALLE LIQUIDITA’ DELLE IMPRESE

In favore delle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa della citata emergenza, Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere liquidità, anche nella forma di garanzie di prima perdita su portafogli di finanziamenti, tramite banche e altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito. La garanzia dello Stato è rilasciata in favore di Cassa depositi e prestiti S.p.A. fino ad un massimo dell’ottanta per cento dell’esposizione assunta.

MISURE FINANZIARIE

Qualora una società ceda a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti, può trasformare in credito d’imposta le attività per imposte anticipate riferite ai seguenti componenti.