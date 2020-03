La piscina comunale di Capannori sospende la propria attività fino al 3 aprile

Altre notizie brevi

lunedì, 9 marzo 2020, 15:03

Il Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord rende noto che, a partire da domani (10 marzo), i cittadini potranno rivolgersi ai servizi dell’Ente solo attraverso il telefono, le email e la pec: tutte le sedi e i presidi del territorio saranno infatti chiusi al ricevimento del pubblico.

lunedì, 9 marzo 2020, 13:10

Resteranno chiusi al pubblico da domani 10 marzo gli uffici di via san Micheletto della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Un provvedimento dettato dal buon senso, preso in linea con le indicazioni e le raccomandazioni che il Governo ha divulgato al fine di contenere la diffusione del Coronavirus.

lunedì, 9 marzo 2020, 13:08

La seduta del consiglio comunale convocata presso la sede municipale di Palazzo Santini, nella sala delle adunanze consiliari per il giorno martedì 10 marzo 2020 alle ore 17.30, è rinviata a data da definirsi.

lunedì, 9 marzo 2020, 13:00

In tema di precauzioni da adottare in coerenza con i recenti provvedimenti ministeriali e con le linee guida dell’Istituto Superiore di Sanità, per limitare la diffusione del virus Covid-19, Acque SpA informa che presso i propri uffici al pubblico - i PuntoAcque - sono state prese numerose misure cautelative, allo...

lunedì, 9 marzo 2020, 12:57

A seguito delle disposizioni del Governo e della Regione, al fine di venire incontro alle esigenze della cittadinanza, le domandeper prendere parte soggiorni estivi gratuiti per i ragazzi residente sul territorio provinciale, proposti dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e la Provincia, si potranno inoltrare esclusivamente via mail (anche...

lunedì, 9 marzo 2020, 11:56

"Desideriamo esprimere la nostra vicinanza e solidarietà - afferma Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega - agli agenti della Polizia penitenziaria che, in queste ore, un po' in tutta Italia sono alle prese con inaccettabili sommosse che hanno pure causato direttamente o indirettamente delle vittime fra i detenuti."...

lunedì, 9 marzo 2020, 11:22

Con senso di responsabilità, vista la situazione nazionale, l’amministrazione comunale ha deciso di annullare il contest “Artèmica – Musica dentro”. La quarta edizione della manifestazione rivolta alle band emergenti di tutta la Toscana avrebbe dovuto prendere il via a inizio aprile.

lunedì, 9 marzo 2020, 10:02

Secondo le disposizioni contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 Marzo 2020 (consultabile dal sito internet), l'Affratellamento, per rispetto delle indicazioni istituzionali e a tutela della sicurezza della salute di tutti i cittadini utenti e frequentatori del nostro teatro e circolo, sospende tutte le attività nei propri...

lunedì, 9 marzo 2020, 08:53

Sono 9 le ambulanze di Misericordie toscane, con 20 volontari, 7 infermieri e 3 medici, impegnate in queste ore nel trasferimento di pazienti dalle terapie intensive degli ospedali lombardi, per liberare quanti più posti in funzione dell'emergenza legata al Covid-19.

domenica, 8 marzo 2020, 22:31

Cipriano Paolinelli (Ugl-Utl), della egreteria sindacale provinciale di Lucca: "I lavoratori chiedano, senza timore e con spirito di senso di responsabilità comune, ai propri datori di lavoro e/o alle loro aziende, anche attraverso le rappresentanze sindacali laddove presenti, che siano attivate tutte le misure precauzionali e che rispettino tutte le...