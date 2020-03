Lucca, rinviate le attività del consiglio e delle commissioni consiliari

Altre notizie brevi

lunedì, 9 marzo 2020, 20:28

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questo comunicato deli istruttori della società Folgor Marlia:

lunedì, 9 marzo 2020, 17:54

Stop ai mercati settimanali a Seravezza. Lo ha deciso l'amministrazione comunale come atto precauzionale nell'ambito dei provvedimenti tesi a limitare il contagio da coronavirus. La prima sospensione riguarderà il mercato contadino che si tiene ogni martedì mattina in piazza Pellegrini a Querceta e che quindi viene sospeso fin da domani,...

lunedì, 9 marzo 2020, 17:40

Questa mattina il sindaco Luca Menesini su richiesta dei capigruppo di maggioranza ha fatto il quadro della situazione legata al Coronavirus sul territorio ai capigruppo di tutte le forze politiche presenti nel consiglio comunale di Capannori, informandoli anche di tutti i provvedimenti presi dall'amministrazione comunale per tutelare la comunità in...

lunedì, 9 marzo 2020, 17:38

La Fondazione Banca del Monte di Lucca, tenuto conto delle misure organizzative precauzionali resesi necessarie per venire incontro alla necessità dei cittadini di evitare il più possibile gli spostamenti e tutelare i lavoratori per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, coerentemente alle indicazioni della Presidenza dei Ministri, ha deciso di...

lunedì, 9 marzo 2020, 17:19

“La misura di contenimento del contagio da Coronavirus presa dal Governo è giusta, ma non va solo applicata, va soprattutto rispettata. Chiederò oggi stesso al Governo misure più restrittive, perché non si verifichino gli episodi a cui abbiamo assistito in questi giorni: i nostri luoghi di villeggiatura presi d’assalto da...

lunedì, 9 marzo 2020, 17:12

In considerazione dell'emergenza nazionale derivante dal Coronavirus e alla luce del provvedimento della Lnd che ha decretato lo stop del campionato di serie D fino al 3 aprile, la Lucchese 1905 informa che gli allenamenti della squadra sono sospesi fino al 17 marzo.

lunedì, 9 marzo 2020, 17:06

"In Toscana dal 2005 ad oggi i posti letto di terapia intensiva sono aumentati del 30%: da 347 a 447. Credo che sia un numero molto alto rispetto agli altri che ci sono nel Paese. Nelle terapie intensive prenderemo in carico i pazienti che ne hanno necessità".

lunedì, 9 marzo 2020, 15:03

Il Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord rende noto che, a partire da domani (10 marzo), i cittadini potranno rivolgersi ai servizi dell’Ente solo attraverso il telefono, le email e la pec: tutte le sedi e i presidi del territorio saranno infatti chiusi al ricevimento del pubblico.

lunedì, 9 marzo 2020, 13:10

Resteranno chiusi al pubblico da domani 10 marzo gli uffici di via san Micheletto della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Un provvedimento dettato dal buon senso, preso in linea con le indicazioni e le raccomandazioni che il Governo ha divulgato al fine di contenere la diffusione del Coronavirus.

lunedì, 9 marzo 2020, 13:08

La seduta del consiglio comunale convocata presso la sede municipale di Palazzo Santini, nella sala delle adunanze consiliari per il giorno martedì 10 marzo 2020 alle ore 17.30, è rinviata a data da definirsi.