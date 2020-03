Lucchese, allenamenti sospesi fino al 24 marzo

Altre notizie brevi

domenica, 15 marzo 2020, 17:12

"Come rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali della Toscana siamo stupiti nell'apprendere la presa di posizione del Presidente dell'ANCI Matteo Biffoni, relativa alla scelta di Poste Italiane S.p.A. di rimodulare il servizio a seguito della grave emergenza sanitaria in corso in tutto il Paese.

domenica, 15 marzo 2020, 16:43

Il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, ha firmato oggi una nuova ordinanza, la numero 12, con ulteriori misure per prevenire e contenere la diffusione dell’epidemia da Covid-19.Sono due le azioni disposte con il provvedimento: la chiusura temporanea, fino al 3 aprile 2020, delle strutture semiresidenziali per anziani e disabili,...

domenica, 15 marzo 2020, 15:28

"Abbiamo appreso nei giorni scorsi che le fondazioni bancarie lucchesi (Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e Fondazione Banca del Monte di Lucca) metteranno a disposizione dell'Asl Toscana Nord-Ovest 165 mila euro, al fine di acquistare le dotazioni sanitarie necessarie a far fronte all'emergenza dovuta ai crescenti casi di contagio...

domenica, 15 marzo 2020, 14:04

Polemiche sulle mascherine inviate dalla Protezione civile nazionale. Gli ordini degli infermieri scrivono in Toscana una lettera aperta per chiedere dispositivi adeguati e indicazioni su quali utilizzare e dove. Il presidente della giunta regionale Enrico Rossi spiega: “Le mascherine della Protezione civile sono in attesa di validazione da parte dell’Istituto...

domenica, 15 marzo 2020, 12:50

Nel corso della nostra attività di associazione sui diritti e pari opportunità delle donne e sul loro benessere psico fisico, che si riflette nella società in cui viviamo, ci capita di ricevere donazioni per queste finalità.

sabato, 14 marzo 2020, 19:02

Eco-City Transport è una società cooperativa che, dal 2001, si occupa di trasporti e di servizi di logistica urbana ecologica all'interno della Z.T.L del centro Storico di Lucca e di tutto il territorio comunale della città di Lucca: Tra i vari servizi che offriamo, principale rilevanza è data al servizio...

sabato, 14 marzo 2020, 18:25

Da giovedì scorso sono iniziate le richieste del farmaco Tocilizumab per trattare pazienti gravi affetti da Covid-19. Come si ricorderà, il produttore Roche aveva nei giorni scorsi dichiarato la propria disponibilità a fornire gratuitamente il farmaco alle Regioni italiane e questa offerta era stata accettata anche dalla Toscana.

sabato, 14 marzo 2020, 17:49

“In questo momento c’è da organizzare e far funzionare al meglio l’organizzazione sanitaria per fronteggiare l’emergenza del Covid-19, ma c’è anche da pensare alle persone più fragile: agli anziani, ai disabili e alle loro famiglie che sentono ancora di più il peso di questa situazione”.In un videomessaggio trasmesso sulla pagina...

sabato, 14 marzo 2020, 15:32

Vento forte domani, domenica 15 marzo, su buona parte della Toscana, in particolare sulle province centro meridionali. Per questo la Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo valido dalle 21 di oggi, sabato 14 marzo e fino alla mezzanotte di domenica.

sabato, 14 marzo 2020, 14:23

"In questo particolare momento di difficoltà dell'intera popolazione, nello sforzo comune di contrastare il diffondersi del Covid-19, alla luce del DPCM del 12 marzo, vi scriviamo per rappresentare le difficoltà che stanno riscontrando i lavoratori del settore commercio": inizia così la lettera che i segretari generali di Filcams Cgil Toscana,...