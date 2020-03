Maltempo, codice giallo per rischio idrogeologico per giovedì 5 marzo

mercoledì, 4 marzo 2020, 15:45

Codice giallo per rischio idrogeologico con validità dalle ore 17 di domani, giovedì 5 marzo, fino alle 8 di venerdì 6 marzo. Le zone interessate sono quelle nord occidentali della regione.

Pressione in temporaneo aumento per oggi. Domani invece è previsto il transito di una nuova perturbazione nella seconda parte della giornata a partire dalle zone di nord-ovest. Precipitazioni dalla tarda mattinata-primo pomeriggio di domani a partire dalle zone nord-occidentali (province di Massa Carrara e Lucca), in estensione graduale al resto della regione. Piogge più abbondanti sono attese in serata sulle province di Massa Carrara, Lucca, Pistoia e Prato in particolare sui rilievi. Sempre per la serata di domani previste raffiche di vento sulla costa e sulle zone collinari, sui crinali dell'Appennino settentrionale e sulle zone pianeggianti. Mare molto mosso sempre dalla serata di domani.

Dettagli e consigli sui comportamenti da adottare si trovano all'interno della sezione "Allerta meteo" del sito della Regione Toscana, accessibile dall'indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.