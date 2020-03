Marra: "Coronavirus, una grave crisi che ci farà riflettere"

sabato, 7 marzo 2020, 11:25

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa riflessione di Felice Marra in merito all'attuale emergenza Coronavirus Covid-19.



"Peste, Lebbra, Spagnola, influenza asiatica, mers, sars, peste suina ed oggi Coronavirus. A questo si accompagna il drammatico inquinamento del nostro pianeta, il riscaldamento climatico, i nostri alimenti sempre più pieni di pesticidi e conservanti. Siamo nel 2020 con grandi scoperte tecnologiche, genetiche, pensiamo alla robotica e di esplorare lo spazio eppure ancora oggi nel 2020 dobbiamo rischiare a causa di un ennesimo virus che potrebbe causare una pandemia. Eppure il mondo non reagisce. Noi tutti siamo in silenzio, inermi a subire questo degrado. Almeno fino ad oggi. Il mio auspicio, in questi difficilissimi tempi per la vita umana, che è sempre sacra anche per un anziano affetto da patologie, è che fiorisca una indignazione collettiva di vasta portata, una grande consapevolezza di massa mondiale che ritenga non più accettabili condizioni di vita e di società disumane dove nascono i virus e dove si inquina il nostro pianeta. Non è accettabile ad esempio non sapere ancora nulla di certo sull’origine di questo coronavirus e ritengo doveroso che venga avviata quanto prima una inchiesta internazionale che dia luce sulle cause e responsabilità affinché non si ripetano più nel tempo queste situazioni drammatiche che mettono a repentaglio la vita umana. Non è più accettabile avere una Organizzazione Mondiale della Sanità che si limiti a darci rapporti su pericoli e raccomandazioni a posteriori. Serve una grande riforma internazionale che dia poteri ad una Organizzazione Mondiale della Sanità che cambi anche nome e sostanza e diventi Autorità di Prevenzione e Repressione per la Salute Mondiale, in modo da agire prima e subito. Oggi subiamo tutti l’ennesima conseguenza di una brutta società materialista e vecchia dove l’uomo distrugge se stesso. Perché la natura è vita e non e’ mai dannosa per gli esseri umani. È l’azione dell’ uomo materialista che squilibrando la natura distrugge la vita stessa. E noi tutti oggi dobbiamo reagire per sconfiggere questa brutta tendenza con una nuova cultura del rispetto del Creato. Contiamo nell’insegnamento di Albert Einstein che ci ha detto che dalle crisi nascono sempre cose nuove. Svegliamoci tutti, prima che sia troppo tardi".