Montemagni (Lega): "Inaccettabile che le addette alle pulizie del San Luca non abbiano adeguati dispositivi di sicurezza"

mercoledì, 25 marzo 2020, 14:08

"E' trascorsa una settimana dal nostro primo intervento in merito alla mancanza di mascherine per le addette alla pulizia dell'ospedale San Luca di Lucca, ma, purtroppo - afferma amareggiata Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega - non vi sono novità sostanziali, nonostante il recente incontro in videoconferenza, svoltosi in Prefettura.



" "Infatti - prosegue il consigliere - sembra che il problema non sia tuttora risolto ed anche l'assenza dell'Asl all'appuntamento prefettizio non è certamente un segnale positivo."



"Pare ci siano, viceversa, delle aperture da parte dell'azienda appaltatrice modenese - precisa l'esponente leghista-che si è detta disponibile a rimodulare gli orari di lavoro e sistemare gli organici."



"Ci aspettavamo, invece - sottolinea la rappresentante del Carroccio - una maggiore attenzione da parte dell'Azienda sanitaria competente che, viceversa, è colpevolmente latitante sulla problematica."



"Ci auguriamo, dunque - conclude Elisa Montemagni - che il datore di lavoro riesca a reperire tempestivamente i dispositivi di sicurezza per consentire alle lavoratrici di poter svolgere la loro attività nel nosocomio lucchese nella massima tranquillità per loro stesse ed i propri familiari; mai come in questo momento, a nostro avviso, chi frequenta quotidianamente una struttura sanitaria per motivi lavorativi deve essere costantemente salvaguardato."