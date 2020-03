Montemagni (Lega): "Occorre avere numeri certi sui posti disponibili per i malati di Covid-19 al San Luca di Lucca"

sabato, 28 marzo 2020, 17:59

"Con la speranza che, alla fine, non vengano tutti utilizzati - afferma Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega - riteniamo sia, però, molto utile conoscere il reale numero dei posti letto in terapia intensiva previsti per contrastare l’emergenza. Non capiamo infatti, dati i numeri che leggiamo sulla stampa, quanti siano già stati predisposti e quanti siano quelli previsti nel vecchio ospedale di Campo di Marte."



"Considerato che - prosegue il consigliere - la situazione emergenziale è in continua evoluzione, bisogna quindi essere, purtroppo, preparati ad ogni evenienza."



"Pertanto - precisa e conclude l'esponente leghista - anche nell'ottica del prossimo Consiglio regionale programmato per il 2 aprile, chiederemo all'Assessore Saccardi di farci il quadro complessivo in merito a questo delicato comparto ospedaliero che, mai come in questa drammatica circostanza, è vitale per salvare le vittime del Coronavirus; in questo modo, auspichiamo, dunque, di poter conoscere quanti siano e in che tempi vengano allestiti, ricordando che ai posti letto debba seguire adeguato numero di operatori sanitari che a loro volta devono esser forniti di tutti i dispositivi di sicurezza del caso. Capiamo la complessità dell’operazione ma per contrastare il virus ci sono da mettere in campo tutti gli accorgimenti del caso”