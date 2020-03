Montemagni (Lega): "Viaggiare sulla tratta ferroviaria Lucca-Aulla è tuttora una vera odissea"

mercoledì, 4 marzo 2020, 14:50

"Ci siamo a più riprese interessati, anche con specifici atti consiliari - afferma Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega - della tormentata tratta ferroviaria fra Lucca ed Aulla che continua ad essere particolarmente penalizzata da una serie di problemi che, ovviamente, creano forti disagi ai pendolari."



"Fra soppressioni di treni e materiale rotabile insufficiente - prosegue il consigliere - chi deve giocoforza utilizzare questo mezzo pubblico per spostarsi, va incontro, come detto, a mille ed inaccettabili difficoltà."



"Tra l'altro - precisa l'esponente leghista - nell'era del Coronavirus, essere stipati come sardine non è certamente salutare e quindi, ancora di più, occorre intervenire tempestivamente per risolvere tale criticità."



"Ci aspettiamo, quindi - conclude la rappresentante del Carroccio - una veloce iniziativa da parte dell'Assessore regionale competente, affinchè termini questa vera e propria odissea per chi, quotidianamente, per motivi di studio o lavoro deve percorrere in treno il suddetto percorso."