Montemagni: "Lucca, il servizio di guardia medica è sotto stress e carente di dispositivi di sicurezza"

martedì, 24 marzo 2020, 13:56

"Fra gli operatori sanitari particolarmente impegnati per fronteggiare l'emergenza Coronavirus - afferma Elisa Montemagni, capogruppo in Consiglio regionale della Lega - vi sono sicuramente, in prima linea, le guardie mediche che, almeno nella zona di Lucca, paiono essere in numero insufficiente, sottoposte a turni massacranti ed oltretutto, scarsamente dotate dei fondamentali dispositivi di sicurezza, come idonee mascherine, guanti e gel igienizzante."

"Occorre, dunque - prosegue il consigliere - correre immediatamente ai ripari, prima che la situazione, per questi professionisti, diventi sempre più insostenibile e pericolosa per la propria incolumità, quella dei loro familiari ed anche, potenzialmente, di coloro che visitano."

"Al pari di chi lavora negli ospedali - conclude l'esponente leghista - è doveroso, quindi, che pure questa tipologia di medici abbia il giusto supporto dalle istituzioni preposte; se i dispositivi ci sono, come affermano dalla Regione, è fondamentale che vengano, pertanto, subito distribuite anche ai predetti sanitari."