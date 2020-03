Montemagni (Lega): "Anche nella Provincia di Lucca favorire il telelavoro nelle amministrazioni pubbliche"

Altre notizie brevi

mercoledì, 11 marzo 2020, 11:37

Sospensione temporanea, dal 12 marzo fino al 3 aprile 2020, del ricevimento e apertura al pubblico degli Uffici dell'Ente Parco per contenere e gestire l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Lo decreta la determinazione numero 10 del 10 Marzo 2020 con cui il direttore dell'ente Antonio Bartelletti, in linea con le disposizioni D.P.C.M.

martedì, 10 marzo 2020, 19:30

Sistema Ambiente S.p.A., vista la particolare situazione di emergenza connessa al diffondersi dell'epidemia "COVID 19" e a seguito dei provvedimenti emanati dal Governo (DPCM 9 marzo 2020) e dalle Autorità Competenti, comunica di sospendere fino al 3 Aprile, il servizio di spazzamento meccanizzato nei comuni di Barga e Coreglia e...

martedì, 10 marzo 2020, 18:32

I Gruppi di maggioranza di Capannori: “Bene ha fatto la Presidente Biagini d’intesa col Sindaco Menesini, a rinviare il Consiglio Comunale già convocato per domani 11 marzo alle ore 18,00 poiché ormai siamo in stato di emergenza e l’obiettivo primario è ora quello di tutelare la salute pubblica, garantendo a...

martedì, 10 marzo 2020, 18:30

Un numero telefonico per tutti i cittadini, con una persona che risponderà alle loro domande in merito al Coronavirus. Inoltre un filo diretto con il dottor Alberto Tomasi, già direttore dell’area igiene dell’Usl Toscana Nord Ovest.

martedì, 10 marzo 2020, 18:29

Da domani 11 marzo fino al 3 aprile 2020 tutti gli sportelli della Camera di Commercio di Lucca sono chiusi al pubblico, a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19.

martedì, 10 marzo 2020, 16:37

Uffici comunali chiusi al pubblico salvo i servizi essenziali e per motivi comprovati e su appuntamento. Priorità al contatto telefonico, per email o Skype. Presentazione dei documenti tramite i canali telematici. Sospensione dell'attività del consiglio comunale salvo pratiche urgenti e improrogabili.

martedì, 10 marzo 2020, 16:29

Preso atto del DPCM 9 marzo 2020 motivato dall'aggravarsi dell'emergenza CODIV-19, l'attività di tutti gli uffici del Teatro del Giglio è sospesa da domani (11 marzo) al 15 marzo compreso.

martedì, 10 marzo 2020, 16:28

Alla luce del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e dell’attuale situazione di criticità a livello nazionale, al fine di ridurre il rischio di contagio del Coronavirus e limitarne la diffusione sul territorio, Ascit servizi ambientali spa ha deciso di adottare una serie di misure preventive interne ed esterne.

martedì, 10 marzo 2020, 13:51

«Sgravi su imposte e rette per imprese e famiglie, oltre a dotazione di disinfettante antibatterico in tutte le strutture comunali e nelle scuole sull’intero territorio altopascese»: sono in sostanza questi gli impegni che le opposizioni nel Consiglio comunale di Altopascio – ovvero i gruppi consiliari Insieme per Altopascio e Lega...

martedì, 10 marzo 2020, 12:51

Annuncio chiusura con effetto immediato. "Ci duole informarvi che nel rispetto del decreto DPCM del 09/03/20, il complesso di Villa Reale (sia il parco che la villa) rimarrà chiuso al pubblico dal 10/03/20 fino a data da definirsi.