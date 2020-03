Nuovi uffici comunali disponibili tramite Skype

Altre notizie brevi

Riceviamo e pubblichiamo questa breve considerazione di Gabriele Martinelli, socialista di Lucca, in merito al da farsi dopo l'emergenza Coronavirus.

A Capannori cominciano a vedersi le prime manovre a sostegno di famiglie e imprese per affrontare l'emergenza Corinavirus. Oltre alle consegne a domicilio si aggiunge il posticipo delle rette dei servizi di asilo nido e trasporto scolastico.

Restare a casa tutto il giorno e divertirsi è possibile. Ci sono tante attività da fare o inventare per passare il tempo, soprattutto se ci sono dei bambini in famiglia. E se vi mancano gli spunti, basta seguire la pagina Facebook della cooperativa sociale Serinper dove troverete idee sempre interessanti...

La Biblioteca comunale di Porcari, anch'essa chiusa al pubblico per l'emergenza COVID-19, ha a sua volta avviato, la fornitura del servizio MLOL – Media Library Online, la prima e principale biblioteca digitale italiana, accessibile 24 ore su 24, per 365 giorni l'anno e ovunque, purché si disponga di una connessione...

«Ma l’amministrazione D’Ambrosio, a parte proiettare il tricolore sul palazzo municipale, che fa? Ad Altopascio il personale di polizia municipale è stato falcidiato con passaggio da 12 lasciati in eredità dalla precedente amministrazione, a 7 attuali.

"Continuo a ricevere decine di segnalazioni da parte di toscani che accusano i sintomi del Covid-19 e ai quali, nonostante l'interessamento dei loro medici di base, la Asl sta negando il tampone. Fra questi anche familiari di persone ricoverate in ospedale perché affette da coronavirus.

È stato prorogato al 20 aprile il termine per presentare la domanda per la presentazione della propria candidatura al bando del progetto di servizio civile regionale “Botteghe della Salute”. Il bando, rivolto alle ragazzi e ai ragazzi fra i 18 e i 29 anni, si inserisce nell'ambito di Giovanisì, il...

"Considerato il ruolo fondamentale del personale sanitario, la necessità di rispettare i turni di lavoro e la scarsità di tempo per il riposo, da oggi medici, infermieri, oss e altri operatori della sanità avranno accesso prioritario alla spesa e saranno pertanto autorizzati dal personale di punto vendita a superare eventuali...

Alla luce dell’emergenza sanitaria in atto su tutto il territorio nazionale e delle disposizioni sulla raccolta dei rifiuti pervenute dalla Regione Toscana, Ascit servizi ambientali S.p.A. intende diffondere le corrette modalità di differenziazione dei rifiuti in questo particolare periodo.

"Fra gli operatori sanitari particolarmente impegnati per fronteggiare l'emergenza Coronavirus - afferma Elisa Montemagni, capogruppo in Consiglio regionale della Lega - vi sono sicuramente, in prima linea, le guardie mediche che, almeno nella zona di Lucca, paiono essere in numero insufficiente, sottoposte a turni massacranti ed oltretutto, scarsamente dotate dei...