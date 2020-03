Paola Masini: "Vergognoso quello che accade nei supermercati"

Altre notizie brevi

domenica, 1 marzo 2020, 18:28

Bruno Zappia, consigliere comunale Lega Salvini premier: Ancora una volta mi è stato segnalato dai cittadini e sopratutto da tantissimi automobilisti la grave situazione in cui versa via Romana. Un arteria principale che porta dalla rotatoria di Antraccoli fino alla chiesa di Capannori, è transitata da migliaia di macchine e...

domenica, 1 marzo 2020, 18:24

Le associazioni di volontariato dell’Osservatorio Affari Animali, in occasione del ritorno a Lucca del circo con esibizione ed esposizione degli animali, hanno esaminato la normativa vigente in materia e hanno purtroppo verificato l’impossibilità di vietarne in toto l’attendamento.

sabato, 29 febbraio 2020, 18:50

“Ringrazio tutti i circa 4.000 medici di medicina generale, i pediatri e i medici della continuità assistenziale per la serietà e la professionalità con le quali hanno rispettato i contenuti dell’ordinanza regionale che riguarda le norme di comportamento da tenere nel trattamento dei cittadini di fronte al timore del Coronavirus”.

sabato, 29 febbraio 2020, 18:48

In tutti gli ambiti territoriali dell’Asl Toscana nord ovest sono in atto misure precauzionali e preventive finalizzate a prevenire la diffusione del Coronavirus – “Covid-19”.

sabato, 29 febbraio 2020, 18:04

È stata pubblicata ieri (28 febbraio) la determinazione dirigenziale per l’affidamento dei lavori di riqualificazione della pista e delle pedane del Campo scuola di atletica leggera comunale “Moreno Martini” per un importo complessivo di 752mila euro.

sabato, 29 febbraio 2020, 16:10

"Presidente Berlusconi proponga agli alleati e sostenga la candidatura a governatore della Regione Toscana di Massimo Mallegni": con una lettera firmata dal coordinamento della provincia di Lucca, i forzisti hanno chiesto ufficialmente al Presidente Berlusconi proporre il tre volte sindaco di Pietrasanta, oggi senatore, quale candidato di tutto il centro destra.

sabato, 29 febbraio 2020, 11:58

Pubblicata la graduatoria dei cittadini che hanno diritto ad usufruire del contributo per l'installazione di allarmi domestici, in seguito al bando pubblico 'Casa al sicuro', emesso dall'amministrazione Menesini per sostenere concretamente i nuclei familiari che vogliono una maggiore sicurezza nella propria abitazione. Delle 24 domande presentate ne sono state accolte 18.

venerdì, 28 febbraio 2020, 16:21

Sono stati 52 milioni i biglietti acquistati nel 2019 sui canali digitali di Trenitalia, con un incremento - nel solo ultimo quadrimestre dell'anno – del 13% rispetto allo stesso periodo del 2018.

venerdì, 28 febbraio 2020, 15:48

Nella sola provincia di Lucca, nel sistema regionale di educazione, istruzione e formazione, dal 2015 al 2019 la regione Toscana ha investito 151 milioni di euro, di cui ben 102 nell’edilizia scolastica, 33 milioni nella formazione e 16 negli interventi di educazione e diritto allo studio.Questi dati sono stati comunicati...

venerdì, 28 febbraio 2020, 15:45

"Apprendiamo con piacere le novità sul trasporto scolastico messe in atto dal Comune di Capannori anche se alcune di queste suscitano alcune perplessità, in particolare riguardo la sicurezza a bordo dei bus e i costanti ritardi dei mezzi".A parlare è Roberto Martinelli di Fratelli d'Italia Capannori, da anni impegnato a...