Paolinelli (Ugl-Utl): "Coronavirus, lavoratori chiedano che siano attivate tutte le misure precauzionali"

Altre notizie brevi

domenica, 8 marzo 2020, 18:45

Fratelli d'Italia di Capannori chiede l'adozione di m isure straordinarie da parte dell'amministrazione comunale per aiutare le imprese: L'emergenza coronavirus sta cambiando le nostre abitudini di vita, condizionando l'economia del nostro paese il turismo, il suo indotto culturale, agricolo e i molteplici servizi ad esso collegati.

domenica, 8 marzo 2020, 17:45

Disponibilità piena verso la Regione per l’utilizzo dei posti di terapia intensiva e sub intensiva oltre che di quelli dedicati alla medicina interna. La rete degli ospedali di diritto privato presente in Italia è parte integrante del Servizio Sanitario Nazionale.

sabato, 7 marzo 2020, 20:27

Domani la squadra del Basket Le Mura Gesam & Gas Lucca andrà a Venezia per il match contro la Reyer. La società però ha voluto lasciare un messaggio sulla propria pagina Facebook:"Riteniamo opportuno informare i nostri sostenitori che abbiamo tentato in tutte le sedi opportune di non disputare la giornata...

sabato, 7 marzo 2020, 19:53

In seguito alle disposizione del Decreto Ministeriale, per evitare nuovi contagi del Coronavirus, è rimandato l'evento previsto sabato 14 marzo, alle 18, al Pinturicchio, con la presentazione del libro autobiografico "Ricomincio dai tre" di Michele Torpedine.Sarà in seguito comunicata la nuova data.

sabato, 7 marzo 2020, 17:48

In occasione della festa della donna il Puccini Museum-Casa Natale organizza una visita guidata alla scoperta delle figure femminili che ruotano attorno alla figura del Maestro. Il tour avrà luogo domani mattina domenica 8 marzo alle ore 11 (quello delle 15:30 non ha richieste) al prezzo di 10 euro.

sabato, 7 marzo 2020, 16:44

Sono scaduti i termini della misura di permanzenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva per i primi soggetti costretti alla quarantena dallo scorso 27 febbraio sul territorio di Massarosa.

sabato, 7 marzo 2020, 13:46

Questa mattina il sindaco ha firmato un'ordinanza con cui vieta l'uso potabile dell'acqua erogata dall'acquedotto se non sottoposta a trattamento di disinfezione attraverso la bollitura con effetto nelle frazioni di San Giusto di Brancoli, Sant'Ilario di Brancoli e San Lorenzo di Brancoli.

sabato, 7 marzo 2020, 13:38

A partire da martedì 10 marzo i professionisti potranno essere "ricevuti" anche online. Lo Sportello Unico per l'Edilizia ha infatti attivato due canali Skype, uno per il reparto vigilanza edilizia privata, l'altro per quello di edilizia privata e autorizzazione paesaggistica, a cui gli operatori del settore potranno rivolgersi anziché presentarsi...

sabato, 7 marzo 2020, 13:32

L'Affratellamento ha recepito le disposizioni contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 Marzo 2020 (consultabile qui). "Pertanto - si legge nel comunicato -, a tutela della sicurezza della salute di tutti i cittadini utenti e frequentatori del nostro teatro e circolo, molte attività, eventi, manifestazioni e...

sabato, 7 marzo 2020, 12:58

Arrivano le tende mobili per il triage sanitario nei carceri toscani. Ne sono stati dotati nove istituti, quelli per cui era stata avanzata richiesta da parte del Ministero di Giustizia.