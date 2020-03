"Per Lucca e i suoi Paesi" interviene sul pessimo stato dello stadio di Porta Elisa

giovedì, 5 marzo 2020, 20:24

Le pessime condizioni dello stadio di Porta Elisa, evidenti da tempo, devono essere affrontate, con un adeguato progetto di ristrutturazione, dall'amministrazione comunale insieme con la società rossonera. A dirlo è il gruppo "Per Lucca e i suoi Paesi".

"Come sosteniamo da anni – affermano – la soluzione definitiva dei problemi del massimo impianto sportivo della città potrà essere solo una totale ristrutturazione che veda protagonista la società rossonera affinché diventi – se non proprietaria dello stadio – almeno gestore per un lungo periodo. Siamo felici che la Lucchese sia cosciente della giustezza di quanto pensiamo e sappiamo che in tempi brevi sarà presentato un progetto che prevedrà una profonda ristrutturazione dell'impianto".

Un progetto di questa portata – come sottolinea il gruppo – comporterebbe una lunga fase di lavori che non consentirebbe di inaugurare il nuovo stadio prima di qualche anno. Il protrarsi dei lavori, infatti, comporterebbe un problema per la prosecuzione dell'attività sportiva dei giocatori: "ci potrebbero volere anche 4 anni per portare a compimento un'opera di ristrutturazione così imponente e gli allenamenti dovranno andare avanti per cui la Lucchese dovrà avere un campo su cui giocare. Non pensiamo, infatti, che sia auspicabile la migrazione della squadra, per campionati interi, presso impianti posti fuori provincia. Tali trasferte forzate debbono essere episodiche e sia prima che la ristrutturazione del Porta Elisa inizi, sia durante i lavori, la Lucchese dovrà poter giocare ordinariamente in casa propria".

Per queste motivazioni, secondo il gruppo, di pari passo con la presentazione di un primo progetto generale del nuovo stadio, l'amministrazione comunale dovrebbe cominciare a muoversi per porre in essere una serie di interventi tampone inderogabili e senza i quali sarebbe problematico, se non impossibile, proseguire con l'attività sportiva.