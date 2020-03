Petrini (FDI): "Per favorire il servizio a domicilio, il Suap dovrebbe fornire elenco aggiornato dei pubblici esercizi che intendono farlo"

Altre notizie brevi

giovedì, 12 marzo 2020, 18:23

"Oltre al personale sanitario non ci dimentichiamo degli addetti alla sanificazione e alla vigilanza degli ospedali e alla consegna dei pasti ai degenti, che sono al lavoro nonostante il fatto che mascherine e guanti non siano disponibili per tutti". L'appello di Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uil Trasporti e Uiltucs

giovedì, 12 marzo 2020, 18:20

Confartigianato Imprese Lucca ha attivato il numero verde “Coronavirus” 800-951-118 operativo dalle 8,30 alle 13 e dalle 15 alle 18,30 dal lunedi al venerdi. Misure urgenti di contenimento al contagio da coronavirus.

giovedì, 12 marzo 2020, 16:48

I sindacati SUNIA e CGIL Toscana hanno inoltrato una richiesta al presidente Anci Matteo Biffoni perché inviti le Amministrazioni comunali a prorogare i termini di tutte le procedure e scadenze riguardanti i temi abitativi, quali, ad esempio, quelli di assegnazione case popolari o contributo affitto.

giovedì, 12 marzo 2020, 14:57

Su richiesta dell'amministrazione Menesini i lavori in programma nella giornata di domani (venerdì) nella frazione di Paganico che avrebbero interrotto la distribuzione di energia elettrica per circa mezza giornata, sono stati rinviati. L'amministrazione, che ringrazia Enel per aver recepito la richiesta, infatti non ha ritenuto opportuno che in un momento...

giovedì, 12 marzo 2020, 13:42

In coerenza con lo spirito del DPCM dell'11 marzo 2020, si comunica la chiusura delle attività di sportello degli uffici amministrativi della questura nei termini che seguono:L'Ufficio Passaporti è chiuso al pubblico. l'agenda di prenotazione è sospesa.

giovedì, 12 marzo 2020, 13:39

“Una iniziativa grave, pericolosa, al limite dell’offensivo nei confronti di tutti coloro che oggi si sacrificano per il bene del Paese. Non solo: una richiesta che confligge con quanto previsto dai decreti del Governo, da ultimo il DPCM dell’11 marzo, per contenere la diffusione dell’epidemia da COVID-19.

giovedì, 12 marzo 2020, 12:34

Si sta rivelando molto utile il servizio telefonico che risponde alle domande dei cittadini in merito al Coronavirus messo a disposizione dall'amministrazione Menesini attraverso il Coc, il Centro Operativo Comunale di Protezione civile, attivato negli scorsi giorni per fronteggiare la situazione dovuta al Covid-19.

giovedì, 12 marzo 2020, 11:58

Personale dotato di strumenti per operare da casa, sportello aperto solo per appuntamenti urgenti e possibilità per gli utenti di accedere telefonicamente o online a tutti i servizi. Geal, l'azienda che gestisce il servizio idrico integrato nel Comune di Lucca, sta seguendo con costanza l'evolversi della situazione relativa alla diffusione...

mercoledì, 11 marzo 2020, 19:46

L’emergenza Corona virus ha provocato un calo di circa l’80% dei passeggeri sui treni regionali della Toscana e una diminuzione di poco minore sugli autobus extra-urbani ed urbani.

mercoledì, 11 marzo 2020, 19:03

Già ridotta a causa dell'emergenza Coronavirus, l'attività della Provincia di Lucca, che nei giorni scorsi ha provveduto a chiudere al pubblico le strutture museali di competenza, da domani giovedì 12 marzo l'ente di Palazzo Ducale chiude al pubblico anche i propri uffici, garantendo comunque i servizi essenziali e le comunicazioni...