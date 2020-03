Poste Italiane: lavori nell'ufficio postale di via Carlo Del Prete

venerdì, 6 marzo 2020, 10:14

Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di via Carlo del Prete 1087 a Lucca sarà chiuso dal 7 al 30 marzo per lavori infrastrutturali.

Per il periodo dell’intervento e per limitare i disagi dei cittadini, sarà a disposizione la limitrofa sede di Lucca centro di via Antonio Vallisneri 2, dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19.05 e il sabato fino alle 12.35.

Presso l’ufficio di Lucca centro sarà inoltre disponibile per i clienti di via del Prete uno sportello dedicato per la consegna di pacchi, corrispondenza inesitata e operazioni radicate nella sede stessa.