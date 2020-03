Prevenzione diffusione Covid-19: annullati gli screening gratuiti previsti durante la Settimana mondiale del glaucoma dall'UICI Lucca

venerdì, 6 marzo 2020, 11:58

L'UICI (Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti) di Lucca comunica che gli screening gratuiti previsti, come da tradizione, sul territorio provinciale durante la Settimana del Glaucoma (da domenica 8 marzo a sabato 14 marzo) sono stati annullati e rinviati a data da destinarsi. La decisione è stata presa, visto il delicato momento di allerta sanitaria "Coronavirus", in ottemperanza al Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 e in attesa di ulteriori sviluppi.