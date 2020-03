Rinviati i lavori dell'Enel in programma domani a Paganico

giovedì, 12 marzo 2020, 14:57

Su richiesta dell'amministrazione Menesini i lavori in programma nella giornata di domani (venerdì) nella frazione di Paganico che avrebbero interrotto la distribuzione di energia elettrica per circa mezza giornata, sono stati rinviati. L'amministrazione, che ringrazia Enel per aver recepito la richiesta, infatti non ha ritenuto opportuno che in un momento in cui i cittadini devono stare a casa in seguito ai provvedimenti per la prevenzione del Coronavirus dovessero essere privati di questo servizio essenziale per diverse ore.