Rischio incendi boschivi: prorogato al 15 aprile il divieto assoluto di abbruciamento di residui vegetali

Altre notizie brevi

martedì, 31 marzo 2020, 15:12

Piena condivisione e adesione, da parte del sindaco Luca Menesini, all'appello promosso dall'eurodeputato Carlo Calenda e sottoscritto da governatori e primi cittadini senza alcuna distinzione politica, rivolto alla Germania. Una vera e propria lettera aperta, pubblicata oggi (martedì) su uno dei principali quotidiani tedeschi, Frankfurter Allgemeine Zeitung, per spronare il...

martedì, 31 marzo 2020, 14:30

Partiranno già da oggi gli esami a tappeto per gli ospiti e gli operatori di Rsa, Rsd (Residenze per disabili) e strutture sociosanitarie. Preoccupato per i tanti casi di positività che si sono verificati in queste strutture, soprattutto in quelle delle Asl Toscana centro e nord ovest, il presidente Enrico...

martedì, 31 marzo 2020, 13:41

È stata pubblicata la Carta dei Servizi svolti da ONE Scarl per l’esercizio del servizio di trasporto pubblico locale in tutta la Toscana. La Carta è consultabile sul sito internet aziendale:

lunedì, 30 marzo 2020, 22:50

Per informazioni e chiarimenti da mercoledì 1 aprile chiamare il Pd di Capannori al n. 3495167347: Sono tante in questo momento le misure economiche e sociali adottate sia dal governo centrale che da parte dei comuni.

lunedì, 30 marzo 2020, 18:37

Il segretario del Nursind Toscana Giampaolo Giannoni verra formalmente diffidato dalla diffusione di notizie false che generano panico nella popolazione e altresì diffidato alla rettifica di quanto dichiarato per mezzo stampa. Così si legge nella nota diffusa dall’Unità di crisi regionale per il Coronavirus, dalle Ausl e dalle Aou della...

lunedì, 30 marzo 2020, 17:16

All'ospedale San Luca di Lucca è attivo il servizio telefonico rivolto ai familiari dei pazienti ricoverati per Covid-19, utile a fornire loro informazioni sulle condizioni di salute della persona ospedalizzata e come supporto psicologico. Il servizio è svolto dalle psicologhe dell’ospedale e vi si accede chiamando il numero 0583 449687,...

lunedì, 30 marzo 2020, 15:27

Alcune considerazioni sull’ultima settimana di epidemia Covid-1919 in Toscana, sulla base di elaborazioni dell'Ars, l'Agenzia regionale di sanità.

lunedì, 30 marzo 2020, 15:11

Un accordo tra l’Amministrazione consortile e i rappresentanti dei sindacati, per garantire la cassa integrazione degli operai del Consorzio 1 Toscana Nord fino al prossimo 4 aprile: con la possibilità del direttore di prorogare tali termini, dopo un’apposita informativa alle RSU aziendali.

lunedì, 30 marzo 2020, 14:26

Ferrara, senatore M5s e le misure di sostegno per cittadini della provincia di Lucca: Il Governo Conte, attraverso la protezione civile, ha assegnato ai comuni 400 milioni di euro per far fronte alle esigenze alimentari delle famiglie più bisognose.

lunedì, 30 marzo 2020, 14:25

Domani, 31 marzo, bandiere a mezz'asta a Palazzo Ducale per le vittime causate dal Coronavirus. Anche la Provincia di Lucca, infatti, aderisce all'iniziativa promossa dall'UPI (Unione delle Province italiane) e dall'Anci (Associazione nazionale comuni italiani) che, a loro volta, hanno raccolto l'invito di alcuni sindaci del bergamasco e del presidente...