Sarti Magi: "Chiudere le scuole per 15 giorni"

mercoledì, 4 marzo 2020, 14:52

Michele Sarti Magi commenta l'opzione valutabile dal governo di chiudere le scuole di tutta Italia per 15 giorni: "È giustissima - afferma - l'opzione valutabile dal governo di chiudere le scuole di tutta Italia per 15 giorni. Tante regioni, come la Puglia da stamani, stanno adottando misure di prevenzione per gli studenti di ogni ordine e grado. La prevenzione si fa prima, non dopo. Il Coronavirus si sta diffondendo sempre di più. Nella nostra regione Toscana i casi sono 19 (per ora), più le quarantene. Si va da Lucca a Firenze, da Pescia a Livorno, da Siena alla Garfagnana ecc.



Attenzione, è giusto ricordare che non è un virus con un tasso di mortalità alto, anzi, ma è, a differenza dell'influenza, molto più facilmente contraibile, espandendosi molto velocemente. In un paese dove la terapia intensiva conta posti letto limitati, il compito delle istituzioni è limitarne il più possibile la diffusione. Ripeto: LIMITARNE IL PIÙ POSSIBILE LA DIFFUSIONE.



Per fare ciò, è logico che non si può bloccare un intero paese, ma fare il possibile per limitare la frequentazione di ambienti chiusi e affollati. Le ultime disposizioni del governo, a seguito dell'abbassamento dell'età nei decessi e la continua diffusione del virus, di divieto di abbracci, strette di mano e distanza di sicurezza di due metri a persona, in tutta Italia, come possono essere adottate in ambienti come le scuole, se aperte?



È normale che non si possono chiudere supermercati, ospedali o farmacie, altrimenti siamo al collasso sociale ed economico, ma la chiusura delle scuole, e per esempio sarebbe bene farlo in Toscana, come in tutta Italia, non causerebbe danni simili a quelli che si potrebbero creare da interruzioni di stampo economico.



A chi dice o tutto o nulla rispondo di studiare, ogni tanto e leggere, capendo. 'Tutto' è impossibile, 'nulla' da incoscienti ignoranti. Bisogna semplicemente limitare, ed essere responsabili. Limitiamo ciò che è possibile fare, partendo dalle scuole, luoghi di aggregazione di migliaia di ragazzi e ragazze, che poi frequentano discoteche, eventi, ecc".