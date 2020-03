Spento l'incendio di Camaiore, consumati 18 ettari

Altre notizie brevi

mercoledì, 25 marzo 2020, 16:20

Oltre 10.000 mascherine per il Comune di Lucca, delle quali 1.500 già in viaggio. È questo il risultato generato grazie ad un circuito di solidarietà instauratosi tra diverse città cinesi, circuito che si impegnerà per permettere anche l'arrivo di nuovi respiratori.Stavolta sono la cultura e la buona musica a offrire...

mercoledì, 25 marzo 2020, 16:15

Ancora neve, anche a bassa quota e ancora vento su tutta la Toscana per oggi, mercoledì 25 marzo e domani giovedì 26 marzo. A causare il protrarsi di queste condizioni meteo è una zona di bassa pressione che, dalla Sicilia, richiama masse di aria fredda verso la Toscana.

mercoledì, 25 marzo 2020, 15:29

Le famiglie di Capannori che abitano in zone non raggiunte dalla banda larga, tramite rete fissa o rete mobile, e che quindi dispongono di una connessione a internet molto lenta o del tutto assente, potrebbero avere presto la possibilità di connettersi via wi-fi ad alta velocità.

mercoledì, 25 marzo 2020, 15:19

Per dare un valido aiuto alle strutture sanitarie nella lotta contro l'emergenza Coronavirus, la SPI CGIL (Sindacato Pensionati Italiani - CGIL) provinciale, con il contributo delle Leghe pensionati di tutta la provincia di Lucca, ha effettuato una donazione di 3 mila 600 euro che desidera destinare - in parti uguali...

mercoledì, 25 marzo 2020, 14:08

"E' trascorsa una settimana dal nostro primo intervento in merito alla mancanza di mascherine per le addette alla pulizia dell'ospedale San Luca di Lucca, ma, purtroppo - afferma amareggiata Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega - non vi sono novità sostanziali, nonostante il recente incontro in videoconferenza, svoltosi...

mercoledì, 25 marzo 2020, 14:00

Le famiglie con bambini dai 3 ai 6 anni che frequentano le scuole dell’infanzia paritarie private convenzionate con il Comune nell'anno scolastico in corso possono beneficiare dei 'Buoni Scuola' finanziati dalla Regione Toscana. I 'buoni' saranno assegnati ai nuclei familiari del territorio con determinati requisiti, attraverso il Comune, che ha...

mercoledì, 25 marzo 2020, 11:08

La Società Popolare di Mutuo Soccorso “G. Garibaldi” è solidale con lo sciopero contro gli industriali che rifiutano di chiudere le fabbriche nonostante i gravi rischi per la salute che corrono le lavoratrici, i lavoratori e le loro famiglie.

mercoledì, 25 marzo 2020, 10:55

Le lavanderie, in base a quanto previsto nel DPCM 22 marzo 2020 possono stare aperte senza dover inviare nessuna comunicazione a nessuno.

martedì, 24 marzo 2020, 16:47

Riceviamo e pubblichiamo questa breve considerazione di Gabriele Martinelli, socialista di Lucca, in merito al da farsi dopo l'emergenza Coronavirus.

martedì, 24 marzo 2020, 16:46

A Capannori cominciano a vedersi le prime manovre a sostegno di famiglie e imprese per affrontare l'emergenza Corinavirus. Oltre alle consegne a domicilio si aggiunge il posticipo delle rette dei servizi di asilo nido e trasporto scolastico.