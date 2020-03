Sportello unico per l'edilizia, attivati due canali Skype per i professionisti

Altre notizie brevi

sabato, 7 marzo 2020, 17:48

In occasione della festa della donna il Puccini Museum-Casa Natale organizza una visita guidata alla scoperta delle figure femminili che ruotano attorno alla figura del Maestro. Il tour avrà luogo domani mattina domenica 8 marzo alle ore 11 (quello delle 15:30 non ha richieste) al prezzo di 10 euro.

sabato, 7 marzo 2020, 16:44

Sono scaduti i termini della misura di permanzenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva per i primi soggetti costretti alla quarantena dallo scorso 27 febbraio sul territorio di Massarosa.

sabato, 7 marzo 2020, 13:46

Questa mattina il sindaco ha firmato un'ordinanza con cui vieta l'uso potabile dell'acqua erogata dall'acquedotto se non sottoposta a trattamento di disinfezione attraverso la bollitura con effetto nelle frazioni di San Giusto di Brancoli, Sant'Ilario di Brancoli e San Lorenzo di Brancoli.

sabato, 7 marzo 2020, 13:32

L'Affratellamento ha recepito le disposizioni contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 Marzo 2020 (consultabile qui). "Pertanto - si legge nel comunicato -, a tutela della sicurezza della salute di tutti i cittadini utenti e frequentatori del nostro teatro e circolo, molte attività, eventi, manifestazioni e...

sabato, 7 marzo 2020, 12:58

Arrivano le tende mobili per il triage sanitario nei carceri toscani. Ne sono stati dotati nove istituti, quelli per cui era stata avanzata richiesta da parte del Ministero di Giustizia.

sabato, 7 marzo 2020, 11:25

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa riflessione di Felice Marra in merito all'attuale emergenza Coronavirus Covid-19."Peste, Lebbra, Spagnola, influenza asiatica, mers, sars, peste suina ed oggi Coronavirus. A questo si accompagna il drammatico inquinamento del nostro pianeta, il riscaldamento climatico, i nostri alimenti sempre più pieni di pesticidi e conservanti.

sabato, 7 marzo 2020, 10:59

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, l'UNICEF Italia rilancia la campagna #8marzodellebambine con un nuovo video "Posso essere quello che voglio?" per ricordare al mondo che il futuro di tante bambine, ragazze e donne è in pericolo e dipende da tutti noi.

sabato, 7 marzo 2020, 09:08

Francesco Colucci, di Riformisti Toscani x Italia Viva, interviene in merito all'emergenza Coronavirus facendo alcune richieste agli enti locali."Di fronte alla emergenza che stiamo vivendo - esordisce - gli enti locali della nostra Provincia devono fare rapidamente la loro parte.

venerdì, 6 marzo 2020, 21:35

Domani, sabato 7 marzo, Meet up 5 Stelle organizza un banchetto informazioni dalle 15:00 alle 18:00 presso la piazzetta San Cristoforo adiacente all' omonima chiesa in via Fillungo. Al gazebo sarà presente anche il senatore Gianluca Ferrara, nonché portavoce in Senato per il M5s e capogruppo in Commissione Esteri.

venerdì, 6 marzo 2020, 19:57

Questa sera è stata emessa una ordinanza di abbattimento di un esemplare faggio rosso (Fagus sylvatica Purpurea) presente nell'arboreto dell'Orto Botanico di Lucca. Da recenti indagini con il metodo VTA condotte dal prof. Fabrizio Cinelli dell'Università di Pisa è emerso come l'albero, malato in modo irrecuperabile da anni, e affetto...