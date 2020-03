Tambellini ricoverato. Gli auguri del Pd toscano

Altre notizie brevi

lunedì, 16 marzo 2020, 15:36

Sta riscuotendo consensi crescenti l’iniziativa lanciata dall’amministrazione Menesini assieme alle associazioni di categoria per la consegna della spesa a domicilio. Durante questo fine settimana altre attività del territorio che commerciano o producono cibo o beni di prima necessità hanno dato la propria adesione a supportare il Centro Operativo Comunale di...

lunedì, 16 marzo 2020, 14:54

"La scuola c'è e non si ferma". È questo il messaggio che l'amministrazione Menesini, i dirigenti scolastici dei quattro istituti comprensivi del territorio e del liceo scientifico "Majorana" di Capannori, lanciano agli studenti e alle famiglie.

lunedì, 16 marzo 2020, 14:11

I servizi Informagiovani e Informadonna del Comune di Lucca fino al 4 aprile saranno chiusi al pubblico, ma gli sportelli saranno comunque raggiungibili o per mail o telefonicamente al 0583442319 nei seguenti orari: lunedi, mercoledi, venerdi orario 9-14 martedì e giovedi orario 14-19 sabato orario 10-13 Eccezionalmente in queste tre...

lunedì, 16 marzo 2020, 14:09

Mercoledì 18 marzo il Mercato del Biologico in piazza San Francesco sarà aperto con il solito orario, dalle 14.30 alle 18.30.

lunedì, 16 marzo 2020, 13:53

È fissata per il 19 aprile 2020 la nuova scadenza entro cui inviare (esclusivamente tramite email) le domande di partecipazione ai soggiorni estivi gratuiti per i ragazzi residenti sul territorio della provincia di Lucca.

lunedì, 16 marzo 2020, 10:40

«“State a casa”, “state a casa”. Poi da Pescia ad Altopascio, dalla Versilia a tutta la provincia di Lucca gli utenti mi segnalano, soprattutto nelle frazioni, la chiusura di vari uffici postali che invece per decreto dovrebbero essere aperti.

lunedì, 16 marzo 2020, 10:08

E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, informa che in questo periodo particolare l'azienda effettua interventi con interruzioni programmate del servizio elettrico soltanto se urgenti e strettamente necessari.

domenica, 15 marzo 2020, 17:12

"Come rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali della Toscana siamo stupiti nell'apprendere la presa di posizione del Presidente dell'ANCI Matteo Biffoni, relativa alla scelta di Poste Italiane S.p.A. di rimodulare il servizio a seguito della grave emergenza sanitaria in corso in tutto il Paese.

domenica, 15 marzo 2020, 16:43

Il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, ha firmato oggi una nuova ordinanza, la numero 12, con ulteriori misure per prevenire e contenere la diffusione dell’epidemia da Covid-19.Sono due le azioni disposte con il provvedimento: la chiusura temporanea, fino al 3 aprile 2020, delle strutture semiresidenziali per anziani e disabili,...

domenica, 15 marzo 2020, 15:28

"Abbiamo appreso nei giorni scorsi che le fondazioni bancarie lucchesi (Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e Fondazione Banca del Monte di Lucca) metteranno a disposizione dell'Asl Toscana Nord-Ovest 165 mila euro, al fine di acquistare le dotazioni sanitarie necessarie a far fronte all'emergenza dovuta ai crescenti casi di contagio...