Teatro del Giglio, uffici chiusi al pubblico fino al 15 marzo compreso

Altre notizie brevi

martedì, 10 marzo 2020, 16:37

Uffici comunali chiusi al pubblico salvo i servizi essenziali e per motivi comprovati e su appuntamento. Priorità al contatto telefonico, per email o Skype. Presentazione dei documenti tramite i canali telematici. Sospensione dell'attività del consiglio comunale salvo pratiche urgenti e improrogabili.

martedì, 10 marzo 2020, 16:28

Alla luce del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e dell’attuale situazione di criticità a livello nazionale, al fine di ridurre il rischio di contagio del Coronavirus e limitarne la diffusione sul territorio, Ascit servizi ambientali spa ha deciso di adottare una serie di misure preventive interne ed esterne.

martedì, 10 marzo 2020, 13:51

«Sgravi su imposte e rette per imprese e famiglie, oltre a dotazione di disinfettante antibatterico in tutte le strutture comunali e nelle scuole sull’intero territorio altopascese»: sono in sostanza questi gli impegni che le opposizioni nel Consiglio comunale di Altopascio – ovvero i gruppi consiliari Insieme per Altopascio e Lega...

martedì, 10 marzo 2020, 12:51

Annuncio chiusura con effetto immediato. "Ci duole informarvi che nel rispetto del decreto DPCM del 09/03/20, il complesso di Villa Reale (sia il parco che la villa) rimarrà chiuso al pubblico dal 10/03/20 fino a data da definirsi.

martedì, 10 marzo 2020, 12:41

In considerazione della criticità della situazione ed in ottemperanza delle normative vigenti, la segreteria studenti dell’Università di Pisa – sede di Lucca - rimarrà chiusa al pubblico fino al 3 aprile 2020.

martedì, 10 marzo 2020, 11:36

"Occorre essere uniti e compatti a sostegno dei cittadini contro il coronavirus e creare un tavolo comune per fronteggiare l'emergenza". Sono queste le parole del consigliere di Capannori Bruno Zappia (Lega) a proposito dell'attuale emergenza.

martedì, 10 marzo 2020, 11:25

Commercio: in una lettera inviata alle controparti e alle associazioni di categoria (Confcommercio Toscana, Confesercenti Toscana, Confartigianato Toscana, CNA Toscana, Unioncamere Toscana, Confapi Toscana, Confindustria Toscana, Lega Cooperative Toscana, A.N.C.C., Federdistribuzione, Carrefour, Esselunga, Coin, Conbipel, Ikea, Leroy Merlin, Metro, Oviesse, Pam Panorama, Penny Market, Rinascente, Zara), i sindacati Filcams Cgil...

martedì, 10 marzo 2020, 10:34

“Ci sono due numeri che danno l’esatta misura dello sforzo messo in campo dalla Regione Toscana per favorire il ricambio generazionale tra le nostre imprese agricole: per i giovani agricoltori, da un iniziale programmazione finanziaria del Piano di Sviluppo Rurale 2014/2020 di 60 milioni di euro, pari al 6% della...

lunedì, 9 marzo 2020, 20:28

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questo comunicato deli istruttori della società Folgor Marlia:

lunedì, 9 marzo 2020, 19:58

Rinvio delle attività del consiglio comunale: commissioni e sedute consiliari. Lo hanno deciso i capigruppo del consiglio comunale di Lucca all'unanimità.