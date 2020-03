Visiere protettive per i medici di continuità

Altre notizie brevi

domenica, 29 marzo 2020, 14:03

Chi ci pensa ai senzatetto in un momento così difficile e delicato? Chi si occupa delle persone più fragili, sole e indifese? Il Comune di Lucca. Da lunedì 30 ( con orario 9-16) " nessuno viene lasciato solo e nessuno resterà indietro" perché grazie all' associazione Onda Espressiva, Croce Verde...

sabato, 28 marzo 2020, 17:59

"Con la speranza che, alla fine, non vengano tutti utilizzati - afferma Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega - riteniamo sia, però, molto utile conoscere il reale numero dei posti letto in terapia intensiva previsti per contrastare l’emergenza.

sabato, 28 marzo 2020, 17:47

In un momento così delicato e difficile come quello legato all' emergenza Covid-19, la cultura non si ferma. Il Teatro del Giglio ha pensato bene a come affrontare la situazione. Attraverso un modo del tutto creativo propone Parole per Pensare.

sabato, 28 marzo 2020, 17:27

"Grazie alle aziende di Altopascio per la fornitura delle mascherine". La Lega mette a disposizione i suoi militanti per la distribuzione."Leggiamo con soddisfazione e commozione - spiegano Francesco Fagni e Simone Marconi del Gruppo Lega Nord Altopascio - dalla pagina Facebook del Sindaco D'Ambrosio di alcune aziende altopascesi che hanno...

sabato, 28 marzo 2020, 15:44

La Regione Toscana ha varato "un documento che riepiloga i corretti comportamenti da rispettare in tutte le attività non sanitarie rimaste aperte anche a seguito del Dpcm del 22 marzo perché ritenute essenziali e di pubblica utilità, in accordo con i servizi Pisll delle Aziende Usl toscane, con il contributo...

sabato, 28 marzo 2020, 15:22

"In questo momento di emergenza generale, dove le relazioni interpersonali, le restrizioni e i divieti condizionano la nostra quotidianità, vorremmo sapere se gli ospiti della Residenza Anziani Don Alberto Gori di Marlia possono ancora beneficiare delle visite dei loro cari e se i servizi dello psicologo, animazione e assistenza sociale...

sabato, 28 marzo 2020, 13:20

La Croce Verde P.A. Lucca informa la cittadinanza che il proprio centro prelievi, situato presso gli studi medici di Ponte San Pietro, continuerà ad essere aperto al pubblico. Nondimeno, a partire da lunedì 30 marzo 2020, l’orario di apertura all’utenza subirà delle variazioni.

sabato, 28 marzo 2020, 13:18

La polizia municipale di Lucca ringrazia le “Sartine di Lucca” per aver donato agli agenti del comando mascherine di protezione individuale. Donne, mamme, giovani ragazze che hanno deciso di offrire il proprio contributo in questa emergenza restando a casa e lavorando alla cucitura di mascherine.

sabato, 28 marzo 2020, 12:15

Il consigliere comunale della Lega Domenico Caruso sollecita l’amministrazione Menesini ad essere più incisiva nell’adozione di misure economiche a sostegno di famiglie e imprese messe a dura prova dalla drammatica diffusione del Coronavirus.

sabato, 28 marzo 2020, 12:14

Di fronte all'ondata di solidarietà che si è alzata per rispondere alla drammatica carenza di dispositivi di protezione e sanitari, dalle mascherine ai ventilatori polmonari, gli ingegneri biomedici mettono in guardia dai rischi del "fai da te".