Zappia (Lega): "Sostegno a tutti con la massima velocità

giovedì, 26 marzo 2020, 18:02

Il consigliere comunale Lega Salvini premier di Capannori, Bruno Zappia, incalza l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Luca Menesini.



"Il sindaco Menesini non ci consulta - attacca il consigliere -, ma fa come gli diciamo noi della Lega. Hanno aperto il centro operativo di protezione civile (era ora) per chi è in isolamento e per chi è in quarantena. Sono state rinviate le scadenze al 30 settembre, mentre noi avremmo voluto spostare tutto fino al 2020. La crisi ha colpiti tutti, caro sindaco, e bisogna proteggere tutte e tutti, non solo servizi comunali assegnati ad attività commerciali, culturali e imprese, dove non si dovranno preoccupare dalle scadenze determinate dal comune in merito a tributi, tasse e canoni. Anche chi ha (o aveva) un lavoro fisso con la garanzia dello stipendio è stato colpito dalla crisi, come tutti, e rischia di perdere il lavoro. Inoltre in questo momento ci sono molte aziende in chiusura".



"Da questa amministrazione - conclude - abbiamo sentito, slogan, annunci, sembra una televendita. È vero che non bisogna fare polemiche è altrettanto vero che bisogna prendere dei provvedimenti con la massima velocità. In questo momento i cittadini vogliono fatti hanno finito tutte le risorse economiche primarie per fare la spesa e vogliono un sostegno ora, subito, no, poi vediamo. Capisco che la burocrazia ha tempi lunghi, ma se l'amministrazione si fosse attivata per tempo, quando lo dicevamo noi non saremmo giunti a questo punto. Vorremmo non arrivare ad uno scontro sociale, fate presto".