Zappia: "Serve un tavolo comune per andare incontro a commercianti e famiglie"

martedì, 10 marzo 2020, 11:36

"Occorre essere uniti e compatti a sostegno dei cittadini contro il coronavirus e creare un tavolo comune per fronteggiare l'emergenza". Sono queste le parole del consigliere di Capannori Bruno Zappia (Lega) a proposito dell'attuale emergenza.

Secondo Zappia, infatti, le parti politiche di qualsiasi schieramento, in questo delicato momento, devono mettersi d'accordo per contenere il rischio della propagazione del contagio.

In particolare, il consigliere spiega come la Lega capannorese ritenga indispensabile creare un tavolo comune per prendere adeguati provvedimenti che vadano incontro ai commercianti, agli artigiani, agli imprenditori e alle famiglie con bambini piccoli: "spostare la tari, per esempio, – sottolinea – potrebbe essere un primo atto concreto di aiuto che farebbe sentire tutti meno soli di fronte a questa grave difficoltà. Inoltre – prosegue – in concomitanza con la chiusura delle scuole, sarebbe buona norma mettere a disposizione un servizio telefonico per quelle famiglie che necessitano di un sostegno per motivi lavorativi. Infine, sarebbe importante – conclude – fare dei presidi sul territorio affinché le persone possano avere dei punti di riferimento sanitari a cui rivolgersi".