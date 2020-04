'25 Aprile e 1° Maggio' a casa tua': il comune raccoglie adesioni di ristoranti e attività

Altre notizie brevi

giovedì, 16 aprile 2020, 19:00

Parte la formazione a distanza che è “un'opportunità di crescita per le imprese e gli imprenditori”. La formazione professionale riparte con le modalità previste dalla Regione nel rispetto delle direttive ministerialie Confartigianato Imprese Lucca garantisce che attraverso l'uso di piattaforme on line, imprenditori e cittadini potranno accedere ai servizi formativi...

giovedì, 16 aprile 2020, 18:24

Partiranno lunedì 20 aprile i lavori per il ripristino dello smottamento che ha interessato la scarpata di via del Brennero (via Nuova per Pisa) nel tratto compreso fra la rotonda di San Michele in Escheto e quella di via Sottomonte.

giovedì, 16 aprile 2020, 17:48

Confindustria Moda, - la Federazione del tessile moda e accessorio che raggruppa oltre 65 mila imprese che danno lavoro a più di 580 mila lavoratori e fatturano più di 95 miliardi di euro - e le organizzazioni sindacali nazionali di categoria Femca-Cisl, Filctem-Cgil e Uiltec-Uil annunciano oggi la firma di...

giovedì, 16 aprile 2020, 17:47

"Il lavoro è espressione della propria storia, è identità: in questo momento di incertezza anche economica abbiamo scelto di destinare contributi a fondo perduto a chi ha dovuto, o voluto, sospendere la propria attività per contrastare la diffusione del Covid-19".

giovedì, 16 aprile 2020, 15:20

È passata poco più di una settimana dall’inizio della raccolta per la Cassa di Resistenza e già si è potuto apprezzare la bellezza della solidarietà popolare che si attiva.

giovedì, 16 aprile 2020, 15:06

Prendere un caffè equivale a concedersi un momento di pausa per ricaricarsi: Caffè Corsini, storica torrefazione di Arezzo, per ringraziare il personale sanitario per il duro lavoro che sta svolgendo in questo periodo di emergenza dettata dal Covid-19, ha deciso di donare i suoi prodotti all'Ospedale San Luca di Lucca...

giovedì, 16 aprile 2020, 14:54

Il sindaco di Lucca Alessandro Tambellini e l’assessore alla cultura Stefano Ragghianti, a nome di tutta la Giunta, esprimono dolore per la morte dello scrittore Luis Sepúlveda che fu ospite a Lucca nel 2016.

giovedì, 16 aprile 2020, 14:37

Un gesto di solidarietà e di condivisione per i defunti di Altopascio e per i loro cari. È una piccola bella storia che arriva da Altopascio, dove gli amministratori comunali e il gruppo di minoranza della Lega hanno collaborato insieme per far arrivare nei quattro cimiteri comunali (Altopascio, Marginone, Spianate...

giovedì, 16 aprile 2020, 14:31

Riceviamo e pubblichiamo questa riflessione di Gabriele Martinelli, socialista di Lucca, sull'alto numero di morti a causa del Coronavirus."Già nel conto! Ieri non sono riuscito ad assistere, alle ore 18,00, all'appuntamento con la Protezione civile per cui sono andato a leggere una Agenzia giornalistica.

giovedì, 16 aprile 2020, 12:30

L’M5S di Lucca esprime il suo sostegno alle posizioni del Senatore Gianluca Ferrara che ha sollecitato la presentazione in senato di una mozione per invitare ad una sospensione nei programmi di acquisto dei costosi sistemi d’arma tipo i cacci F35 e i sottomarini classe U212.