A Porcari continua l'attività online della biblioteca comunale

Altre notizie brevi

mercoledì, 15 aprile 2020, 18:21

Prosegue l'organizzazione delle attività del Ser.D. di Lucca con le modalità già precedentemente modificate con l'avvio dell'emergenza Covid-19.

mercoledì, 15 aprile 2020, 16:56

Industrie Cartarie Tronchetti S.p.A, azienda lucchese leader nel settore dei prodotti in carta per usi domestici, con società in Italia, Spagna, Germania, Francia e Polonia, ha donato due colonne videobroncoscopiche, un fibroscopio con videocamera e due ecografi portatili destinati al reparto Covid-19 dell'ospedale di Lucca e due defibrillatori per la...

mercoledì, 15 aprile 2020, 15:16

In Toscana i lavoratori dipendenti di aziende in crisi potranno vedersi anticipare dalle banche a tasso e costo zero, se l’impresa non lo potrà fare, la cassa integrazione od altri ammortizzatori sociali spettanti: fino a 1400 euro come apertura di credito e in un’unica soluzione per l’emergenza Covid e con...

mercoledì, 15 aprile 2020, 14:49

"Nell'esprimere la nostra soddisfazione per la riapertura, anche in lucchesia, di un certo numero di uffici postali-afferma Elisa Montemagni, Capogruppo in Consiglio regionale della Lega-ci chiediamo, però, allo stesso tempo, con che criterio Poste Italiane abbia pianificato il tutto." "Infatti-prosegue il Consigliere-ad esempio, lo sportello di Lammari è tuttora chiuso...

mercoledì, 15 aprile 2020, 13:06

Per Lucca e i suoi paesi esprime la sua soddisfazione per la possibilità di riprendere i lavori agricoli effettuati da coltivatori non professionali: Come detto, anche in tempi di epidemia, non può costituire un problema il recarsi in un fondo agricolo da soli o in compagnia di un familiare convivente.

martedì, 14 aprile 2020, 18:40

Slitta di sei giorni il termine ultimo ai Comuni che ancora non l’hanno fatto per terminare la distribuzione delle mascherine di cui la Regione ha voluto dotare gratuitamente tutti i toscani. Lo prevede una nuova ordinanza firmata oggi dal presidente Rossi. I sette giorni indicati dalla precedente ordinanza scadevano ieri sera.

martedì, 14 aprile 2020, 18:38

È stata prorogata fino al prossimo 3 maggio incluso – in relazione al rinnovo dei decreti del Governo sul divieto di circolazione delle persone - l’ordinanza di chiusura al pubblico dei cimiteri del territorio comunale. Il provvedimento, rappresenta un’ulteriore precauzione volta a contenere la diffusione del coronavirus Covid-19.

martedì, 14 aprile 2020, 18:10

Così in una nota Massimo Braccini, segretario generale Fiom Toscana, sull'iniziativa di Confindustria: "Quando riaprire le imprese non lo decide Confindustria, ma il Governo con l'ausilio della Comunità Scientifica. Siamo tutti preoccupati da questa pandemia che è una tragedia umana dalle proporzioni epocali, e Confindustria nord Toscana non trova di...

martedì, 14 aprile 2020, 17:46

Approvati e finanziati i progetti per i cinque lotti relativi alla manutenzione straordinaria e riqualificazione tecnologica degli impianti di illuminazione su numerose vie comunali che saranno effettuati nei prossimi mesi dalla società Lucca Riscossioni e Servizi, (già Lucca Holding Servizi).

martedì, 14 aprile 2020, 17:17

È in corso già da alcuni giorni una campagna di screening diffuso con l’impiego di test sierologici, rivolta in via prioritaria al personale sanitario in prima linea per l'emergenza Covid-19. All’Azienda USL Toscana nord ovest sono arrivati circa 24mila test, che l’Azienda sta già effettuando ai propri operatori.