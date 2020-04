Al Machiavelli terminate le letture delle Metamorfosi di Ovidio

Altre notizie brevi

martedì, 14 aprile 2020, 18:40

Slitta di sei giorni il termine ultimo ai Comuni che ancora non l’hanno fatto per terminare la distribuzione delle mascherine di cui la Regione ha voluto dotare gratuitamente tutti i toscani. Lo prevede una nuova ordinanza firmata oggi dal presidente Rossi. I sette giorni indicati dalla precedente ordinanza scadevano ieri sera.

martedì, 14 aprile 2020, 18:38

È stata prorogata fino al prossimo 3 maggio incluso – in relazione al rinnovo dei decreti del Governo sul divieto di circolazione delle persone - l’ordinanza di chiusura al pubblico dei cimiteri del territorio comunale. Il provvedimento, rappresenta un’ulteriore precauzione volta a contenere la diffusione del coronavirus Covid-19.

martedì, 14 aprile 2020, 18:10

Così in una nota Massimo Braccini, segretario generale Fiom Toscana, sull'iniziativa di Confindustria: "Quando riaprire le imprese non lo decide Confindustria, ma il Governo con l'ausilio della Comunità Scientifica. Siamo tutti preoccupati da questa pandemia che è una tragedia umana dalle proporzioni epocali, e Confindustria nord Toscana non trova di...

martedì, 14 aprile 2020, 17:46

Approvati e finanziati i progetti per i cinque lotti relativi alla manutenzione straordinaria e riqualificazione tecnologica degli impianti di illuminazione su numerose vie comunali che saranno effettuati nei prossimi mesi dalla società Lucca Riscossioni e Servizi, (già Lucca Holding Servizi).

martedì, 14 aprile 2020, 17:17

È in corso già da alcuni giorni una campagna di screening diffuso con l’impiego di test sierologici, rivolta in via prioritaria al personale sanitario in prima linea per l'emergenza Covid-19. All’Azienda USL Toscana nord ovest sono arrivati circa 24mila test, che l’Azienda sta già effettuando ai propri operatori.

martedì, 14 aprile 2020, 17:05

E' già attiva anche a Lucca, nella Piana di Lucca e nella Valle del Serchio la consegna via email dei risultati degli esami del sangue. Ogni cittadino al momento dell'accettazione del prelievo ematico può lasciare un proprio indirizzo email (non Pec) al quale ricevere il documento.

martedì, 14 aprile 2020, 16:02

Riceviamo e pubblichiamo questa riflessione di Gabriele Martinelli, socialista di Lucca, sull'attuale emergenza sanitaria nel nostro Paese."Liberi tutti! Da alcuni giorni sento alcuni presidenti di Regione (in particolare Veneto, Liguria e Lombardia) che prendono delle decisioni in contrasto con quanto legiferato dallo Stato italiano. Si va da possibili aperture dei...

martedì, 14 aprile 2020, 15:01

Hanno donato le loro opere sette artisti lucchesi a favore della Croce Rossa del comitato di Lucca: opere di Andrea Madaro, Fabrizio Barsotti, Francesco Fella, NicolaBiagini, Pietro Merlitti, Paolo Vannucchi e Sara Vannucchi. Per informazioni telefonare Croce Rossa Italiana di Lucca 3456287325.

martedì, 14 aprile 2020, 14:36

L’Agenzia regionale di sanità (Ars) diffonde sul proprio sito web un Report settimanale, in cui analizza la diffusione del Covid-19 in Toscana. In questo caso si intende istruire un’analisi comparata tra le regioni colpite, provando a caratterizzare la risposta che il servizio sanitario regionale toscano ha messo in campo per...

martedì, 14 aprile 2020, 13:27

Riparte la formazione per imprenditori e cittadini da parte di Confesercenti Toscana Nord, ovviamente con le lezioni a distanza attraverso le piattaforme on line, attraverso la propria agenzia formativa Cescot. #Iomiformoacasa e #setiforminontifermi sono gli slogan dell’iniziativa che prevede corsi per imprenditori, dipendenti, disoccupati ed inoccupati, e per tutti coloro...