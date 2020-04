Andrea Vanni: "Solidarietà all'infermiera Damiana"

Altre notizie brevi

domenica, 26 aprile 2020, 16:04

"In merito al disgustoso e incomprensibile episodio che ha colpito l'infermiera Damiana Barsotti, Cisl fp esprime alla stessa solidarietà e vicinanza. La ringrazia per l'impegno, la professionalità e la voglia di aiutare che ha dimodtrato , sopratutto in questo terribile momento che attraversiamo e al contempo riconosce il fondamentale ruolo...

sabato, 25 aprile 2020, 14:57

Sono state presentate questa mattina al Gran Caffè Margherita di Viareggio le dieci proposte per il rilancio della filiera del Turismo nella provincia di Lucca, duramente messa alla prova dall'emergenza coronavirus.

sabato, 25 aprile 2020, 14:47

L'associazione "Sinistra con", che sia a Lucca che a Capannori esprime rappresentanze nelle giunte e nei consigli comunali, non stoppa la sua attività in questa fase di emergenza: il comitato direttivo dell'associazione in queste settimane si è infatti riunito tre volte, in videoconferenza per analizzare ancora la situazione provocata dalla...

sabato, 25 aprile 2020, 14:03

Gambini Spa "adotta" 15 famiglie del comune di Montecarlo (Lucca) colpite dall'emergenza Coronavirus. Dopo aver attivato una assicurazione anti Covid-19 per il personale e donato a famiglie in difficoltà oltre 12.000 rotoli di carta igienica realizzati da un jumbo roll donato dalla Fine Hygienic di Dubai, l'azienda della Piana di...

venerdì, 24 aprile 2020, 22:24

Riceviamo, pubblichiamo e giriamo a chi di dovere la seguente domanda rivoltaci da un lettore, Marco Selmi: Vi chiedo perché i cimiteri di Capannori sono aperti da diverso settimane e quelli di Lucca, invece, no.

venerdì, 24 aprile 2020, 19:08

Sabato 25 aprile, alle ore 16.20, in diretta sulla Pagina Facebook dell’Associazione “Sul palco della vita APS” Acli Arte e Spettacolo di Perugia, Manuel Del Ghingaro eseguirà Nessun Dorma dalla Turandot di Giacomo Puccini, in una trascrizione pianistica, per un concerto dal titolo Distance Unites (He)Arts in tempo di COVID-19.

venerdì, 24 aprile 2020, 19:07

Da lunedì le mascherine si troveranno solo nelle farmacie e in distribuzione a domicilio da parte dei volontari del Comune.

venerdì, 24 aprile 2020, 17:01

“Comprendo le preoccupazioni sulla situazione del comparto espresse da Coldiretti Lucca , ma le iniziative che vengono richieste alle istituzioni, ed in particolare alla Regione, sono esattamente quelle che stiamo mettendo in atto, utilizzando tutte le risorse regionali già individuate come disponibili e attivando tutte le procedure d’urgenza necessarie a...

venerdì, 24 aprile 2020, 16:13

Matteo Scannerini di Forza Italia critica la politica dell'amministrazione comunale in merito allo stanziamento dei 250 mila euro attraverso la variazione di bilancio:

venerdì, 24 aprile 2020, 16:10

PalP Lucca interviene con un comunicato sulla situazione di emergenza abitativa ed economica scatenate dal Coronavirus sia a Lucca sia a livello nazionale: