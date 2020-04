Assemblea dei sindaci in videoconferenza

Altre notizie brevi

lunedì, 27 aprile 2020, 20:30

"Siamo assolutamente fautori di una riapertura complessiva delle attività commerciali in lucchesia ed ovviamente anche nel resto del Paese, fin dal prossimo 4 maggio - afferma Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega." "Condividiamo, quindi-prosegue il Consigliere-le forti preoccupazioni degli esercenti che sono ormai allo stremo e lanciano un...

lunedì, 27 aprile 2020, 20:25

La direttrice dell’ospedale “San Luca” di Lucca Michela Maielli, insieme a tutto il personale, esprime un sincero ringraziamento all'Associazione Parco di Sant’Anna onlus di Lucca che ha donato la somma di 1.885,00 euro al reparto di terapia intensiva dell'ospedale.

lunedì, 27 aprile 2020, 20:20

Il campo estivo si svolgerà nel territorio del Parco Regionale delle Alpi Apuane, località Careggine dal 2 al 5 luglio 2020 e sarà dedicato ai ragazzi dai 12 ai 16 anni. Il tema del campo sarà "l'impronta ecologica".

lunedì, 27 aprile 2020, 11:09

domenica, 26 aprile 2020, 20:53

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa breve lettera inviataci a proposito dell'infermiera del S. Luca cui era stato lasciato un biglietto non proprio ortodosso: Non ho mai scritto una lettera ad un giornale, non so se pubblicherete queste mie righe e se mi avvertirete nel caso lo facciate.

domenica, 26 aprile 2020, 16:04

"In merito al disgustoso e incomprensibile episodio che ha colpito l'infermiera Damiana Barsotti, Cisl fp esprime alla stessa solidarietà e vicinanza. La ringrazia per l'impegno, la professionalità e la voglia di aiutare che ha dimodtrato , sopratutto in questo terribile momento che attraversiamo e al contempo riconosce il fondamentale ruolo...

sabato, 25 aprile 2020, 14:57

Sono state presentate questa mattina al Gran Caffè Margherita di Viareggio le dieci proposte per il rilancio della filiera del Turismo nella provincia di Lucca, duramente messa alla prova dall'emergenza coronavirus.

sabato, 25 aprile 2020, 14:47

L'associazione "Sinistra con", che sia a Lucca che a Capannori esprime rappresentanze nelle giunte e nei consigli comunali, non stoppa la sua attività in questa fase di emergenza: il comitato direttivo dell'associazione in queste settimane si è infatti riunito tre volte, in videoconferenza per analizzare ancora la situazione provocata dalla...

sabato, 25 aprile 2020, 14:03

Gambini Spa "adotta" 15 famiglie del comune di Montecarlo (Lucca) colpite dall'emergenza Coronavirus. Dopo aver attivato una assicurazione anti Covid-19 per il personale e donato a famiglie in difficoltà oltre 12.000 rotoli di carta igienica realizzati da un jumbo roll donato dalla Fine Hygienic di Dubai, l'azienda della Piana di...

venerdì, 24 aprile 2020, 22:24

Riceviamo, pubblichiamo e giriamo a chi di dovere la seguente domanda rivoltaci da un lettore, Marco Selmi: Vi chiedo perché i cimiteri di Capannori sono aperti da diverso settimane e quelli di Lucca, invece, no.