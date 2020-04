Azienda USL Toscana nord ovest: occupato il 51 per cento dei letti Covid

Altre notizie brevi

martedì, 21 aprile 2020, 16:54

Impensabile riaprire il 4 maggio: se non prima, occorre che lunedì 27 le imprese del settore moda di Confindustria Toscana Nord possano essere operative. Lo stesso presidente Conte, nel posticipare la riapertura dal 14 aprile al 4 maggio, aveva dichiarato che sarebbe stato possibile valutare il termine anticipato delle restrizioni.

martedì, 21 aprile 2020, 16:53

Il mercato contadino di Marlia in programma sabato 25 aprile è stato anticipato a venerdì 24 aprile nell'usuale orario dalle 9 alle 13. Lo prevede un'ordinanza sindacale firmata oggi, martedì. La decisione è stata presa per consentire questa settimana l'approvvigionamento ai cittadini dei beni alimentari di filiera corta.

martedì, 21 aprile 2020, 16:31

Riceviamo e pubblichiamo questo intervento, firmato dall'Associazione Socialismo XXI - Toscana, in occasione della ricorrenza del 25 aprile:"Il 25 aprile è la data che ci ricorda la liberazione dell'Italia dalla dittatura fascista e dalla occupazione nazista, è la data in cui è doveroso rendere omaggio alla resistenza e ai partigiani...

martedì, 21 aprile 2020, 15:46

Sono 32 le attività del territorio come ristoranti, pasticcerie, rosticcerie, gelaterie, aziende agricole e altre attività commerciali che finora hanno aderito all'iniziativa '25 aprile e 1° maggio a casa tua' varata dall'amministrazione Menesini in collaborazione con le associazioni di categoria e i centri commerciali naturali.

martedì, 21 aprile 2020, 14:01

Il gruppo della Notte Bianca #iomixodacasa nato da un idea di Renato Franciosini, il quale leggendo un post di Massimiliano Tancredi ha successivamente coinvolto vari Dj per la realizzazione dell'iniziativa che inizialmente ha visto un gruppo composto da nove dj, al quale successivamente hanno aderito numerosi altri Dj, tant'è che...

martedì, 21 aprile 2020, 13:52

Insiste anche per tutta la giornata di oggi, martedì 21 e per buona parte di quella di domani, mercoledì 22 aprile, la perturbazione che sta portando sulla Toscana piogge sparse e, soprattutto, forti venti di grecale che interesseranno quasi tutta la regione.

martedì, 21 aprile 2020, 13:51

Anche in questo periodo di emergenza vanno avanti i lavori di ampliamento e perfezionamento della rete Fibra a Porcari. Sono state ampliate le capacità di connessioni alla rete veloce della fibra di alcuni armadi "saturi" del paese, in particolare quelli della zona di via Pollinelle, Via Pineta e tutta la...

lunedì, 20 aprile 2020, 19:19

La sala operativa regionale ha emesso un codice giallo per vento forte su quasi tutta la Toscana a partire dalla mezzanotte di stasera, lunedì 20 aprile, valido per tutto domani, martedì 21 aprile.

lunedì, 20 aprile 2020, 17:11

Oltre 200 tamponi al giorno. E' la media dei tamponi che sono stati effettati dal 1 al 18 aprile nei punti di rilevamento "drive through" che l'Azienda USL Toscana nord ovest ha organizzato nel proprio territorio di competenza.

lunedì, 20 aprile 2020, 16:21

Donazione di mascherine FFP2 per la Polizia Municipale di Altopascio. È il gesto di solidarietà che ha fatto la Farmacia Comunale di Altopascio nei confronti degli agenti della Municipale della cittadina del Tau, impegnati quotidianamente in attività di controllo e pattugliamento su strada.