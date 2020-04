Capannori, Petrini (FdI): "L'amministrazione ha finalmente deciso di coinvolgere l'opposizione, adesso dalle parole ai fatti"

venerdì, 24 aprile 2020, 14:49

Matteo Petrini, consigliere comunale FdI Capannori: "Cinquecentomila euro. Ammonta a tanto la somma donata dai capannoresi in questo periodo di emergenza per far fronte a necessità di diverso tipo, da quella alimentare a quella relativa ai dispositivi di sicurezza. Un grande esempio di generosità di cui abbiamo discusso durante l'ultimo consiglio comunale, prendendo atto del fatto che all'interno della variazione di bilancio analizzata la cifra donata dai capannoresi superasse, fino a raddoppiare, il fondo stanziato dal comune che si ferma, invece, a 250.000 Euro. Alla nostra comunità, più che all'amministrazione, va quindi il nostro ringraziamento per la generosità dimostrata. Ma dal consiglio comunale, finalmente, è emersa anche la volontà dell'amministrazione a coinvolgere l'opposizione. Volontà tardiva, che arriva dopo due mesi durante i quali le proposte pervenuta al Sindaco da Fratelli d'Italia, ma dell'opposizione in generale, non sono certo mancate. Una volontà che nasce, forse, anche dalla presa di coscienza da parte dello stesso Sindaco e di diversi consiglieri di maggioranza che dall'opposizione possono venire proposte interessanti e necessarie alla ripartenza del tessuto sociale e imprenditoriale del nostro Comune. Un cambio in corsa, quello dell'amministrazione Menesini, che si palesa dopo aver bocciato il nostro ordine del giorno (bastava l'astensione, da parte della maggioranza, affinché anche le nostre proposte fossero quantomeno considerate) contenente proposte per fronteggiare l'emergenza e che si rafforza, crediamo, dopo il nostro voto alla variazione di bilancio che ha destato non poco stupore tra i banchi della maggioranza. Il nostro senso di responsabilità e collaborazione l'abbiamo sempre dimostrato, non per ultimo proprio nell'ordine del giorno dove non chiedevamo che le nostre misure fossero immediatamente messe in atto, ma che fosse costituita una commissione bipartisan (sì, bipartisan) all'interno della quale varare misure di spending review e di aiuto a famiglie e imprese del nostro territorio. Ora, dopo l'apertura del Sindaco Menesini e il riconoscimento del nostro lavoro, speriamo che dalle parole si passi ai fatti e che la commissione da noi richiesta possa essere messa in piedi. Per valutare, insieme, le proposte sul tavolo. Che vengano dalla maggioranza o dall'opposizione".