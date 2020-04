Capannori, Ricci (FdI): "Il sindaco si occupi anche dei commercianti ambulanti"

Altre notizie brevi

venerdì, 24 aprile 2020, 22:24

Riceviamo, pubblichiamo e giriamo a chi di dovere la seguente domanda rivoltaci da un lettore, Marco Selmi: Vi chiedo perché i cimiteri di Capannori sono aperti da diverso settimane e quelli di Lucca, invece, no.

venerdì, 24 aprile 2020, 19:08

Sabato 25 aprile, alle ore 16.20, in diretta sulla Pagina Facebook dell’Associazione “Sul palco della vita APS” Acli Arte e Spettacolo di Perugia, Manuel Del Ghingaro eseguirà Nessun Dorma dalla Turandot di Giacomo Puccini, in una trascrizione pianistica, per un concerto dal titolo Distance Unites (He)Arts in tempo di COVID-19.

venerdì, 24 aprile 2020, 19:07

Da lunedì le mascherine si troveranno solo nelle farmacie e in distribuzione a domicilio da parte dei volontari del Comune.

venerdì, 24 aprile 2020, 17:01

“Comprendo le preoccupazioni sulla situazione del comparto espresse da Coldiretti Lucca , ma le iniziative che vengono richieste alle istituzioni, ed in particolare alla Regione, sono esattamente quelle che stiamo mettendo in atto, utilizzando tutte le risorse regionali già individuate come disponibili e attivando tutte le procedure d’urgenza necessarie a...

venerdì, 24 aprile 2020, 16:13

Matteo Scannerini di Forza Italia critica la politica dell'amministrazione comunale in merito allo stanziamento dei 250 mila euro attraverso la variazione di bilancio:

venerdì, 24 aprile 2020, 16:10

PalP Lucca interviene con un comunicato sulla situazione di emergenza abitativa ed economica scatenate dal Coronavirus sia a Lucca sia a livello nazionale:

venerdì, 24 aprile 2020, 15:56

Servizio spesa e consegna a domicilio a sostegno di cittadini con oltre 70 anni in condizioni di fragilità grazie a un protocollo di intesa siglato oggi, 24 aprile, tra Regione Toscana, Anci e organizzazioni sindacali di categoria, in collaborazione con le associazioni di volontariato.

venerdì, 24 aprile 2020, 15:08

Sono 32.633 le richieste di autorizzazione alla Cassa integrazione in deroga presentate dal 31 marzo ad oggi da aziende con unità produttive in Toscana, 5.205 in più rispetto a quelle pervenute alla direzione Lavoro della Regione entro venerdì 17 aprile, che erano state 27.428.

venerdì, 24 aprile 2020, 14:53

"La cosa più bella di questa quarantena è che non scasserete i maroni il 25 aprile", scriveva pubblicamente, qualche giorno fa un rinomato esponente della destra lucchese. Ecco, si sbagliava, e di molto".

venerdì, 24 aprile 2020, 14:49

Matteo Petrini, consigliere comunale FdI Capannori: "Cinquecentomila euro. Ammonta a tanto la somma donata dai capannoresi in questo periodo di emergenza per far fronte a necessità di diverso tipo, da quella alimentare a quella relativa ai dispositivi di sicurezza.