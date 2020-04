"Cassa di Resistenza, ringraziamenti all'ANPI"

Altre notizie brevi

giovedì, 23 aprile 2020, 18:23

Ecco la lettera che il PD di Capannori ha inviato al presidente della Regione Toscana Enrico Rossi con la quale si motivano le ragioni per le quali è necessario riaprire al più presto le Isole Ecologiche per la raccolta dei rifiuti ingombranti, potature, batterie, materiale elettrico ed elettronico ecc.

giovedì, 23 aprile 2020, 16:15

Da lunedì 27 aprile, si riorganizza e rafforza il servizio comunale per il sostegno alla spesa alimentare e di beni di prima necessità erogato dal Comune di Lucca alle persone in difficoltà per l’emergenza sanitaria Covid-19.

giovedì, 23 aprile 2020, 15:58

L’Azienda USL Toscana nord ovest, in particolare tramite,il direttore della Zona Distretto Piana di Lucca Luigi Rossi - ringrazia ancora l'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti - sezione territoriale di Lucca, presieduta da Massimo Diodati, che - a seguito di donazioni economiche dei soci - ha fatto avere alla Zona Distretto...

giovedì, 23 aprile 2020, 14:39

Si chiama "Cara Libertà..." ed è l'iniziativa promossa dall'amministrazione comunale per il 25 aprile di quest'anno. Una staffetta di letture, organizzata dal consiglio comunale dei ragazzi di Altopascio, che ha deciso di esprimere, attraverso pensieri personali o citazioni letterarie, la propria idea di libertà, come omaggio a quanti contribuirono alla...

giovedì, 23 aprile 2020, 14:07

"I kit per i test sierologici sono già arrivati in ritardo rispetto al previsto - afferma Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega - e riteniamo che la quarantina di laboratori individuati in tutta la Toscana che dovranno eseguirli, risulteranno, alla fine insufficienti ad offrire un funzionale servizio a...

giovedì, 23 aprile 2020, 12:35

Bruno Zappia, consigliere comunale Lega Salvini premier, critica l'amministrazione comunale di Capannori sulla gestione Ascit: L'amministrazione comunale lascia a casa i dipendenti della società dell'Ascit, mandandoli in cassa integrazione, favorendo i dipendenti della cooperativa, cerca di risparmiare sulla pelle dei lavoratori.

giovedì, 23 aprile 2020, 12:33

Non c’è quarantena che possa fermare la musica. E il Centro di promozione musicale Animando risponde presente, dopo lo stop a tutti gli eventi dal vivo, con una rassegna di concerti on line.

giovedì, 23 aprile 2020, 12:07

«A Lucca i padiglioni riattivati nel vecchio ospedale Campo Marte rimarranno aperti? Beh, bene. E’ segno che persino Rossi capisce il fallimento dei suoi 20 anni di tagli in sanità. Però adesso non cerchi di venderci come una conquista il non aver saputo tarare il sistema salute ospedaliero e territoriale...

giovedì, 23 aprile 2020, 12:05

Domenica 19 aprile alle ore 9.40 su RAI1 nel programma "Paesi che vai" è stata trasmessa la puntata dal titolo “Giacomo Puccini e Lucca: sulle tracce di un grande compositore italiano”.Il programma condotto da Livio Leonardi con la regia di Filippo De Masi, il coordinamento di Filippo Carciofi e della...

giovedì, 23 aprile 2020, 12:03

"In questo periodo di emergenza e blocco del paese, CasaPound Lucca continua a fornire un aiuto concreto alle famiglie italiane in difficoltà tramite la consegna della raccolta alimentare, come facciamo ogni mese da più di cinque anni"."Normalmente - continua CasaPound - raccogliamo i generi alimentari presso le nostre sedi, grazie...