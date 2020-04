Confartigianato: “Troppi contagi nelle Rsa della Toscana”

Altre notizie brevi

venerdì, 3 aprile 2020, 19:57

È stata prorogata, fino al prossimo 13 aprile incluso, l’ordinanza di chiusura al pubblico dei cimiteri del territorio comunale. Il provvedimento, rappresenta un’ulteriore precauzione volta a contenere la diffusione del coronavirus Covid-19

venerdì, 3 aprile 2020, 18:46

Test sierologici rapidi a chi appartiene alle categorie con maggior rischio espositivo, anche in ragione della tutela della salute pubblica. O, su richiesta del medico o pediatra di famiglia, ai singoli individui che manifestino sintomi di infezione da Covid. I test sierologici fatti dai privati non avranno nessun valore.

venerdì, 3 aprile 2020, 17:29

Sottoscritto oggi pomeriggio un accordo con la Regione Toscana che riconoscerà agli operatori della sanità pubblica toscana una indennità giornaliera legata ai rischi del Covid-19. Gli incentivi saranno distribuiti su tre fasce, identiche per tutti, indipendentemente dal tipo di qualifica e retribuzione per il periodo legato all'emergenza: 45 euro al...

venerdì, 3 aprile 2020, 16:29

Il Comune di Lucca ha approvato la graduatoria dei richiedenti per i Buoni Scuola 2019-2020, dopo la chiusura dei termini per le domande avvenuta lo scorso 23 febbraio. Il progetto riguarda il sostegno economico alle famiglie per la frequenza di bambini e bambine nelle scuole dell'infanzia paritarie private promosso con...

venerdì, 3 aprile 2020, 15:26

Chi può dona il cibo, chi non può lo riceve. È questo lo spirito del progetto "Spesa sospesa" promosso dal Comune di Capannori in collaborazione con la Caritas Diocesana di Lucca per sostenere i cittadini più colpiti dall'emergenza Coronavirus.

venerdì, 3 aprile 2020, 14:59

Il settore turistico è sicuramente uno dei più colpiti da questa crisi, basti pensare che secondo le previsioni gli alberghi perderanno il 70% del fatturato. E' per questo motivo che occorrono interventi urgenti e mirati per salvare uno dei motori trainanti del nostro Paese e della stessa Versilia.

venerdì, 3 aprile 2020, 14:45

In collaborazione tra l’Ente Nazionale Sordi, la Croce Rossa Italiana di Lucca e la Protezione Civile di Castelnuovo di Garfagnana si è attivato il servizio di assistenza a distanza per le persone anziane sorde in situazione di isolamento.

venerdì, 3 aprile 2020, 14:45

"I turni per chi lavora nei reparti Covid - afferma Elisa Montemagni, Capogruppo in Consiglio regionale della Lega - sono troppo faticosi, visto, tra l'altro, che per almeno otto ore i sanitari sono anche costretti ad indossare una "bardatura" molto pesante per difendersi dal contagio."

venerdì, 3 aprile 2020, 14:24

Il Panathlon della Toscana in campo per aiutare chi, in questi giorni di forzato isolamento, è solo e non ha la possibilità di “scambiare due chiacchere” con nessuno. Il Governatore dell’Area 6, Andrea Da Roit, afferma che il Panathlon c’è e mette a disposizione di tutti i cittadini, i numeri...

venerdì, 3 aprile 2020, 13:26

"Si potrà pure morire di Covid-19, ma di burocrazia è inaccettabile. Il sistema di ripulitura delle mascherine proposta da Cisa Group di Lucca è geniale e funziona. Non lo dice la Lega, ma l'Organizzazione mondiale della sanità. Eppure, il progetto è ancora in qualche cassetto del ministero della Sanità.