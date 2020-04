"Coronavirus, cosa fare a chi non rispetta le regole? Bloccarli senza se e senza ma"

Altre notizie brevi

lunedì, 6 aprile 2020, 18:03

L’Azienda USL Toscana nord ovest comunica che da oggi (lunedì 6 aprile 2020) nella Cittadella della Salute “Campo di Marte” le ambulanze, i mezzi attrezzati e le auto delle associazioni di volontariato che trasportano pazienti o materiale ai padiglioni C e O devono attenersi a nuove disposizioni legate alla separazione...

lunedì, 6 aprile 2020, 16:23

Sta riscuotendo consensi l'iniziativa "Pasqua a casa tua" lanciata dall'amministrazione Menesini in collaborazione con le associazioni di categoria e i centri commerciali naturali. Sono già 27 le attività del territorio, come ristoranti, pasticcerie e aziende agricole, che hanno comunicato che a Pasqua, Pasquetta o a cavallo di questa festività consegneranno...

lunedì, 6 aprile 2020, 15:42

"Pensiamo - afferma Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega - che ai ricoverati meno gravi, cioè quelli non intubati, affetti dal Coronavirus, attualmente degenti all'ospedale San Luca di Lucca, sarebbe un gesto umanamente apprezzabile poter rendere gratuita la visione dei programmi televisivi." "Far pagare una sorta di tassa...

lunedì, 6 aprile 2020, 15:37

Acque SpA comunica che per consentire il collegamento di una nuova condotta alla rete acquedottistica nel comune di Altopascio, giovedì 9 aprile, dalle ore 8.30 alle 12, si renderà necessario interrompere l’erogazione idrica in via della Libertà.

lunedì, 6 aprile 2020, 15:34

E' una polizza per tutti gli iscritti, quella che la Uil scuola ha predisposto per i rischi da coronavirus. "Ci auguriamo - si legge nella nota - che non debba servire a nessuno, tuttavia coloro che hanno contratto il coronavirus e che a causa di ciò hanno subito ricoveri ospedalieri,...

lunedì, 6 aprile 2020, 15:32

Con propria nota, la Regione Toscana ricorda che ai sensi dell'articolo 103 del decreto legge numero 18 del 17 marzo 2020 (cosiddetto "Cura Italia") tutti i certificati, attestati e permessi comunque denominati in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15...

lunedì, 6 aprile 2020, 12:28

«Dal 13 marzo col febbrone, contatti di lavoro positivi al coronavirus ma lei che dal 23 tenta di ottenere il tampone attraverso il medico di famiglia si sente rispondere dal numero di riferimento regionale che “servirebbe Harry Potter che con la bacchetta magica trovi tamponi e reagenti”.

lunedì, 6 aprile 2020, 12:14

Gruppo Brandini e Croce Rossa Italiana, insieme per contrastare l'emergenza sanitaria in Toscana. Il dealer ha messo a disposizione dell'associazione di volontariato, le proprie vetture per incrementare la consegna a domicilio di medicinali e generi alimentari, nelle province di Firenze, Pistoia, Grosseto e Lucca.

lunedì, 6 aprile 2020, 11:18

In questo fine settimana i controlli da parte della polizia continuano e, anzi, anche in vista delle festività pasquali, si intensificano. Però si registra anche un maggior rispetto delle norme da parte dei cittadini.

domenica, 5 aprile 2020, 18:13

