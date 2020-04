Covid-19 DECEIVER: quando i dati salvano la vita

Altre notizie brevi

giovedì, 2 aprile 2020, 21:06

Il sindaco di Lucca Alessandro Tambellini esprime il cordoglio per la scomparsa del volontario lucchese Pierluigi (Piero) Rosellini, fondatore del Gruppo Fratres di Santa Maria del Giudice.

giovedì, 2 aprile 2020, 21:01

Vittorio Armani, ex direttore dell'associazione industriali di Lucca, ha voluto inviare al figlio di Edo Puccetti, Andrea, le sue condoglianze per la morte del genitore: La notizia della scomparsa del tuo adorato babbo che conclude una vita intessuta di lavoro e di sacrificio mi addolora molto.

giovedì, 2 aprile 2020, 17:39

Nelle Rsa della Toscana dal 29 marzo alla mezzanotte del 1 aprile sono stati fatti 4.873 tamponi, e 667 (509 tra gli ospiti e 158 tra gli operatori, qualcosa più del 13 per cento) sono finora risultati positivi al Covid-19.

giovedì, 2 aprile 2020, 15:03

Mons. Paolo Giulietti, venerdì 3 aprile alle ore 11.15, si recherà presso la cappella del Volto Santo, all’interno della Cattedrale di Lucca, dove sosterà in preghiera. In questo tempo di afflizione, la Chiesa di Lucca, guidata dal suo Arcivescovo, si fa dunque spiritualmente pellegrina davanti la venerata effige del Signore...

giovedì, 2 aprile 2020, 14:43

Il consigliere Pietro Ramacciotti, incaricato all'Agricoltura per il Comune di Porcari, si schiera dalla parte dei produttori locali del paese."Stiamo vivendo un momento difficile e inaspettato, che ci ha trovati disorientati. Fin dall'inizio di questa crisi, la nostra Amministrazione, maggioranza e minoranza, ha cercato e tutt'ora lo fa, di aiutare...

giovedì, 2 aprile 2020, 14:41

Sono già stati consegnati i primi pacchi alimentari dalla bottega 'Cinque Pani' di Massa Macinaia, grazie alla collaborazione tra Comune e Caritas, alle famiglie che con necessità impellente si sono rivolte allo 'Sportello emergenza' del Comune istituito dall'amministrazione Menesini in seguito alle risorse, pari a circa 254 mila euro, messe...

giovedì, 2 aprile 2020, 14:09

L'amministrazione Menesini ha deciso di annullare il Concerto del 1° Maggio e La festa dell'Aria in programma a settembre. La manifestazione musicale legata alla festa del lavoro non si sarebbe comunque potuta svolgere a causa dell'emergenza Coronavirus, ma l'amministrazione avrebbe comunque scelto di non realizzarla per destinare le risorse pubbliche...

giovedì, 2 aprile 2020, 13:34

L’amministrazione comunale precisa che il drone utilizzato in questi giorni dalla Polizia Municipale per il controllo del territorio non è stato acquistato appositamente per l’emergenza sanitaria ma è stato messo gratuitamente a disposizione del Comando da alcuni agenti, senza la necessità di abilitazione, in deroga alla normativa, secondo quanto stabilito...

giovedì, 2 aprile 2020, 12:25

"Le poste sono state ritenute, giustamente, un servizio essenziale - afferma Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega - e quindi devono continuare ad offrire un normale supporto ai cittadini."

giovedì, 2 aprile 2020, 12:18

Sono in corso i lavori del secondo lotto per la creazione di una ulteriore aula al piano terra del Liceo artistico musicale 'Passaglia' nella sede dell'ex Convento di Sant'Agostino, a cui si aggiungono tutte le opere complementari per la realizzazione dell'impianto antincendio e fognario.